Así han vivido el debate de COPE sobre educación los simpatizantes de los partidos

El segundo debate electoral de COPE.es ha contado con decenas de simpatizantes de los partidos políticos que han seguido, minuto a minuto, las intervenciones sus representantes: Mari Luz Martínez Seijo (PSOE), Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Cs), Sofía Castañón (UP) y Joaquín Robles (Vox).

La sala de COPE habilitada para que los militantes pudieran seguir el debate ha sido testigo de multitud de momentos clave y de murmullos, algunos de mayor intensidad, cuando los representantes de los partidos han discutido con mayor intensidad sobre alguna de las cuestiones planteadas en este debate centrado en la educación. Además, todos ellos han seguido con toda atención la actuación de sus representantes: no se les escapaba ni una de sus intervenciones de las que han tomado nota en sus cuadernos.

PSOE: María del Toro, psicóloga de 45 años. "Nosotros pensamos que tendríamos que impulsar una ley que de forma transversal pudiera abordar las grandes cuestiones que están en la sociedad y que van a permitir que la escuela se desarrollo como un lugar que tiene que ver con la convivencia: que serían la educación para la salud, la afectivo sexual, la perspectiva de género y una vertiente ecológica ambiental. Mejoraría el sistema".

PP: Enrique Dezúnez, de 23 años, estudiante de Ciencias Políticas: "Creo que hay que establecer un sistema de acceso a la universidad justo e igualitario. Que el examen de selectivad no dependa de la región en la que se haga, que para acceder a medicina no sea más fácil en Canarias que en Madrid. También hace falta una asignatura de introducción al Derecho en bachillerato como una forma de inculcar los valores democráticos y luchar contra los adoctrinamientos de los nacionalismos de este país".

Ciudadanos: Jorge Vidal, 22 años. Estudiante de ADE en inglés: "El sistema educativo es un fracaso debido al bipartidismo donde se han sucedido reformas y contrarreformas. El sistema educativo debe tener dos objetivos claros: debe ser claro y eficiente y debe reforzar las habilidades demandadas como los idiomas o la programación informática. Muchos cambios son necesarios, y por ello es imprescindible un pacto de Estado que sirva para una generación como propone Albert Rivera".

Podemos: Marisol Bogotá, de 41 años, dinamizadora comunitaria y dinamizadora de eventos. "Nosotros quisiéramos que realmente se baje el ratio, hay que partir desde abajo para escuchar a los niños. No es lo mismo que estén hasta 30 niños por aula en los mismos espacios donde antes había 15. Los patios no se mejoran, hay mucha calidad que se ha bajado. Las cosas políticas y de arriba son importantes, sí, pero hay que tener en cuenta a los niños, escucharles, ver cuáles son sus necesidades porque son el futuro de todos nosotros. Hay muchos niños que van a los colegios y no tienen ni siquiera algo que llevarse a la boca, y van creciendo y ahí surgen los problemas estructurales de nuestra juventud. Hay que escuchar y ayudar, aumentar los profesores y los refuerzos de los profesores".

Vox: Joaquín del Campo, de 48 años, empresario. "Empezando con lo que ocurrió la semana pasada en Barcelona y viendo que la gente joven es prácticamente los que más estaban manifestándose y tirando piedras, es evidente que hay que cambiar el sistema educativo. En primer lugar hay que unificarlo, recentralizar las competencias de educación para que no se eduque a los españoles en el odio hacia una parte de España. También es importante la libertad de los padres para poder educar a los hijos en sus propias convicciones dando cumplimiento al artículo 27.3 de la Constitución".