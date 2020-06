¿Es rentable abrir solo las terrazas de bares y restaurantes y con aforo limitado?

Desde hace unas semanas, algunos restaurantes han podido abrir sus terrazas con aforo limitado. Ha sido el primer paso para la reapertura de la restauración en España y la prueba del algodón para conocer su viabilidad. Y, según los datos de la Asociación de Hostelería de España, las cuentas no han salido para muchos. En la fase 1, en la que siguen varias provincias y en la que sólo se permite la apertura de las terrazas a un 30%, sólo el 20% de los establecimientos han abierto, ya sea porque no tienen posibilidad de terraza o es tan pequeña que no era rentable reiniciar la actividad. Muchos locales han resuelto esperar a la fase 2, en la que se permite ya un aforo del 40% en el interior del local. Eso sí, sin servicio de barra y sólo en mesas con una distancia de 2 metros. En este caso han abierto 6 de cada 10 locales y en fin de semana, a diario el movimiento es menor.