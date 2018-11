Juncker defiende que el acuerdo del brexit es bueno para españa

Tiempo de lectura: 1



El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha insistido en que no habrá otra negociación sobre el "divorcio" británico de la Unión Europea (UE) y que el acuerdo firmado el domingo en Bruselas es el único "posible".

En unas declaraciones a Radio 4 de la BBC, Juncker señaló que se trata del "mejor acuerdo para el Reino Unido" y recalcó que el Gobierno británico no tiene intención de celebrar otro referéndum.

"Este es el único acuerdo posible. Así que, si la Cámara (de los Comunes) dice que no, no tendríamos acuerdo. No es intención de la primera ministra (Theresa May), ni del gabinete ni del Parlamento tener un segundo referéndum. Este es el acuerdo", dijo Juncker.