La Bolsa sufre un nuevo revolcón por el miedo a un rebrote de la Covid-19

Una vez superado el múltiple vencimiento de opciones y futuros que se produjo el viernes, la Bolsa vuelve a las dudas y a las incertidumbres. Tas los primeros compases de la sesión, el índice Ibex 35 baja un 1,4 por ciento, hasta 7.310 puntos. Hace dos semanas llegó a rozar los 8.000. También es verdad que a mediados de marzo llegó a moverse por debajo de 6.000. En las últimas horas los inversores han pasado por alto el nuevo fracaso del Eurogrupo, que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre el plan de reconstrucción por importe de 750.000 millones de euros. Los mercados esperan que reciba luz verde en julio. De momento, el Banco Central Europeo y la canciller alemana han advertido sobre los riesgos que existen para la economía si no se alcanza pronto un acuerdo. Pero desde luego que los mercados no pasan por alto el temor a que un rebrote de los contagios por Covid-19 ahogue la incipiente recuperación de la economía. En los últimos días han aumentado los casos en China, también en Alemania y en Estados Unidos, lo que genera no poca inquietud. Según la Organización Mundial de la Salud ayer se produjo un aumento récord de casos de coronavirus a nivel global. El total de casos, según las cifras de la OMS, roza ya los 9 millones, con cerca ya de medio millón de fallecidos en el mundo por esta pandemia.