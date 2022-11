Vox recurre el decreto de ahorro energético ante el Tribunal Constitucional

Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley sobre ahorro energético, aprobado por el Gobierno en agosto, al entender que impone un "confinamiento energético" por limitar la temperatura, y afecta a la libertad de empresa y a la circulación.

El escrito, que han entregado en el Tribunal Constitucional el vicepresidente de Vox, Javier Ortega, el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, y la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, también se dirige a medidas sobre transporte de mercancías y materia aeroportuaria contenidas en ese decreto.

Respecto al plan energético, por el cual la climatización de edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones y aeropuertos no podrá superar los 19 grados en invierno ni bajar de los 27 en verano, la formación ve "improcedente que el Gobierno pueda obligar a los particulares a reducir su consumo".

Según explica Vox en una nota de prensa difundida este viernes, de admitir este principio, "se debería concluir que los poderes públicos tienen facultad de racionamiento en cualquier sector económico".

Y añade que estas medidas "son impuestas a un colectivo heterogéneo", pues su aplicación "no tienen la misma afectación en todos los inmuebles y locales".

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y AEROPUERTOS

El Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto también acordó aplicar al transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.

Ahora la formación sostiene que en el decreto no se define el concepto de "porteador efectivo" al que le impone las medidas, que "afectan a la libertad de empresa".

Por último, carga contra varios artículos sobre transporte aéreo, especialmente contra los relativos a medidas en situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional y a órganos de coordinación y aplicación de las directrices adaptadas.

Para Vox, no solo no existe la "extraordinaria y urgente necesidad" para dictarlos, sino que estas iniciativas "no son proporcionadas y racionales" atendiendo a la situación sanitaria del momento.