VÍDEO: Economía.- Sordo (CCOO), ante el 'no' de CEOE a unirse al acuerdo del SMI: "Pediremos al Gobierno un alza del 5%"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que si la CEOE "no va a mover su posición" sobre el SMI y no se sumará al acuerdo tripartito, como ha asegurado el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, pedirán al Gobierno el viernes una subida del SMI del 5%.

Así se ha pronunciado tras las declaraciones realizadas por Lorenzo Amor, quien ha afirmado este miércoles que CEOE "no va a estar en el acuerdo" sobre el SMI porque no se han atendido los requisitos que demandaba en esta negociación: indexación del SMI a los contratos públicos y bonificaciones para el sector del campo. Sin embargo, sí ha asegurado que irán a la mesa de negociación del viernes convocada por Trabajo.

Al ser preguntado por los medios en un desayuno informativo de CCOO, el líder sindical ha asegurado que "no le sorprende" que Amor haya realizado estas declaraciones, ya que CEOE suele utilizar a sus representantes de autónomos para hacer declaraciones de este tipo, "como si el SMI afectara solo a los autónomos".

"Confirman que CEOE no va a mover su posición el viernes, si esto es así, esto no tiene mucho más recorrido (...) y pediremos al Gobierno que sitúe la subida del SMI en el 5%, que son solo 76 euros más al año, en comparación a lo que supondría subirlo al 4%", ha indicado Sordo.

SORDO A GARAMENDI: "EL 4% NO ES CHANTAJE"

Asimismo, durante el desayuno informativo, Sordo ha trasladado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que "no hay ningún chantaje encima de la mesa", sino una negociación, después de que el presidente de la patronal haya asegurado que la propuesta del Gobierno de subir el SMI un 4% o aplicar una subida superior si no se suma la patronal es un "chantaje".

"Aquí lo que hay es una negociación y, en una negociación, cuando no llegas a un acuerdo, pues lógicamente el no acuerdo tiene que tener un coste porque si no, no hay ningún incentivo al acuerdo", ha recalcado Sordo.

Asimismo, ha insistido en que "ninguna empresa está en riesgo" porque el SMI suba "el 4%, el 4,5% o el 5%". Por tanto, ha pedido "valentía" al Gobierno para situar la subida del SMI en el 5% si CEOE no se suma al acuerdo tripartito tal y como está manteniendo.

En relación a la bonificación del campo y la indexación de los contratos públicos, cuestiones que solicita CEOE para unirse al acuerdo, ha reiterado que desde el sindicato "no están a favor" de bonificar el campo y han recordado que la indexación de los contratos públicos al SMI "no es competencia" de esta mesa.

Así, ha afirmado que están trabajando para que el Ministerio de Trabajo se comprometa a convocar estas mesas con los ministerios competentes de manera "paralela" para discutir estas cuestiones, unas demandas que Sordo ha asegurado que trasladará este miércoles al nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión que mantendrá en la sede del Ministerio de Economía.

"Si no se puede repercutir un incremento de los salarios a un concurso público, si tú firmas hoy un convenio colectivo, pero esa mejora de los salarios no se puede repercutir a un concurso público hasta que no se renueve dentro de tres años, estás firmando papel mojado", se concluido Sordo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/831720/1/ccoo-no-ceoe-acuerdo-smi-pediremos-gobierno-alza

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06