Una comunidad de vecinos de Logroño pasará el invierno sin calefacción: inasumible la cuota comunitaria

En pleno centro de Logroño, una comunidad de vecinos ha decidido no poner en marcha la caldera comunitaria para calentar sus casas este invierno. La medida la han adoptado en junta de vecinos para evitar que se les dispare la cuota mensual durante los meses de invierno.

Con los precios actuales de la energía, el recibo de la comunidad se les dispararía a 500 euros mensuales y no todos los vecinos pueden afrontar esa cantidad tan elevada. Solución: no habrá calefacción central. Por ello, muchos de los propietarios del inmueble han comenzado a comprar otro tipo de aparatos para calentar sus viviendas como ha comprobado Rocío Ruiz, redactora de COPE Logroño.

La decisión, comunicada en un cartel en la puerta: "No habrá calefacción este invierno", es el tema de conversación de los vecinos del inmueble en el que no solo hay viviendas familiares, también algunos negocios como una academía de inglés o un despacho de abogados. Uno de los trabajadores del despacho aseguraba a COPE que entienden la medida adoptada por los vecinos porque "puede que haya vecinos no paguen y los que a su vez están pagando pues no querrán poner lo de aquellos no van a pagar, con lo cual entiendo esta postura de que un 70 o un 80 por ciento haya tomado esta decisión".

Los vecinos tienen claro que este invierno van a usar muchas mantas y pijamas gordos.

12 millones de usuarios con calderas comunitarias

Las comunidades con calefacción central no pueden beneficiarse de la tarifa regulada. En los últimos dos años el gasto por vecino se ha multiplicado por cuatro. Son cerca de 12 millones de usuarios los que tienen calderas comunitarias: ¿qué invierno les espera?

Será complicado para las comunidades porque una comunidad, por ejemplo de 40 vecinos con calefacción central, van a pagar de media 433 euros al mes. La rebaja del gas del 21 % al 5 % no es suficiente para las comunidades porque no se pueden acoger a la tarifa regulada.

Los administradores de fincas están a la espera de las medidas que anunciará este martes el Gobierno dentro del Plan de contingencia energética y aseguran que si las comunidades no pueden acogerse pasarán grandes apuros.

La electricidad por encima de los 200 euros/MWh después de diez días de moderación

La electricidad repuntará este lunes algo más de un 35 %, hasta los 251,24 euros el megavatio hora (MWh), de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista o "pool" y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia.

Se trata de su cuarta subida consecutiva, con lo que rompe con la barrera de los 200 euros/MWh después de diez días, y marca su precio más alto desde el pasado 22 de septiembre, cuando llegó a los 297,96 euros/MWh.

Según las cifras del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz, esto es, aquel que pagan los consumidores con tarifa regulada, será unos 10 euros más barato que los 261,38 euros a los que se habría abonado el MWh sin el tope al gas.