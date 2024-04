UE.- La Eurocámara da luz verde a la 'Ley Rider' europea que protege a los trabajadores de plataformas como Glovo

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la 'Ley Rider' europea, la primera norma comunitaria que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Glovo, Uber Eats, Just Eat o Deliveroo, y que permitirá corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales.

Los eurodiputados han respaldado, con 554 votos a favor, 56 en contra y 24 abstenciones, las nuevas normas, que fueron acordadas en febrero con el Consejo, después de que los Veintisiete bloqueasen el compromiso previo alcanzado en diciembre.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya apuntó que el del pasado 8 febrero "no es un acuerdo perfecto" y "no entusiasma" a España ya que puede dar lugar a una protección "desigual" de los trabajadores, pero garantizó su apoyo al texto, no obstante, para posicionarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea".

Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembro tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los principales elementos del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar la correcta situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales.

Según el acuerdo, los Estados miembro deberán establecer una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección y que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE.

Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

REGULACIÓN DEL USO DEL ALGORITMO

El texto garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones sobre su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras disposiciones.

También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de las personas que realizan trabajos en plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico.

Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.