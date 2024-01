¿Tienes una gotera en casa por la lluvia? Este es el motivo por el que el seguro no te cubre el arreglo

Se lo avisaba el meteorólogo José Antonio Maldonado este viernes a Carlos Herrera. Lluvias este viernes en gran parte del mapa, sobre todo Extremadura, zona centro, parte más occidental de Andalucía y sur de la meseta norte y de Aragón.

Y que no falte el agua. En Cataluña, recordaba Carlos Herrera esta mañana, "se han activado ya restricciones de agua y las reservas están en el 16%". Andalucía no se queda atrás. Aunque ha mejorado algo, las autoridades ya han advertido de que si no llueve ahora, "este verano ciudades como Sevilla o Málaga van a vivir restricciones". Para salir de la situación de emergencia, decía el presidente de la Junta de Andalucía, tendría que estar lloviendo durante 30 días seguidos". Casi nada.

Marc Vidal revela la comunidad que ha adelantado a Cataluña en inversión: "Por primera vez" El analista económico pone el foco en Herrera en COPE en el "desplome" de la inversión extranjera en España María BanderaRedacción Herrera en COPE 19 ene 2024 - 10:54

Pero la lluvia también tiene su cara B. El impacto en nuestros hogares y los desperfectos que nos pueden ocasionar.

PINCHA PARA LEER: El meteorólogo Maldonado predice en qué parte de España llegarán a temperaturas bajo cero: saca tu plumífero



Siniestros extraordinarios

Si hablamos de siniestros extraordinarios como tormentas de elevada intensidad, causadas por ejemplo por una catastrófica DANA la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios explica que los daños en viviendas podrían estar en buena parte cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, si bien antes de nada hay que avisar a la propia aseguradora y recopilar pruebas de los daños.

En este caso, el consorcio podría hacerse cargo de las indemnizaciones, siempre que las viviendas estén previamente aseguradas.

Ten en cuenta no obstante que no cubre todos los riesgos, aplica periodos de carencia (por ejemplo en determinados casos 7 días desde vigencia de la primera póliza o de las siguientes si hay periodos entre medias sin cobertura) e indemniza según lo contratado en la póliza privada.

Sí que es verdad que algunos fenómenos como lluvia o granizo sí están cubiertos por el seguro de hogar cuando, aunque no alcancen la magnitud de riesgo extraordinario, superan una cierta intensidad.

PINCHA PARA LEER: Declaración de la Renta 2024: plazos, novedades para autónomos y atento si tienes criptomonedas









Humedades en casa

Dejamos atrás las lluvias fuera de lo normal y nos centramos en las cotidianas. Suelen estar precisamente detrás de las humedades más frecuentes en casa. Una bajante o un tejado defectuoso con alguna teja movida pueden dejarnos esta desagradable sorpresa en casa. No obstante, la rotura de una tubería, una ducha mal sellada o cualquier fuga de agua, pueden ser también responsables de una indeseable mancha de agua.

Y ¿qué hacer en estos casos? ¿A quién hay que reclamar? ¿Lo cubre el seguro? ¿el la comunidad o el de mi vivienda?

Antes de reclamar humedades a tu aseguradora, lo primero que debes informarte es de las condiciones particulares de tu póliza para ver si tienes derecho a esa cobertura. "En la mayoría de las pólizas de hogar se incluye el servicio de daños materiales para cubrir sobre todo los desperfectos ocasionados por agua", explica Mapfre.

Puede ser también que a mayores, tu seguro incluya la cobertura de garantías complementarias, por la que tu casa estaría "protegida también frente a inundaciones",

A continuación debes comunicar a la compañía el problema. Por lo general se concretará una visita de los técnicos que serán quienes determinen el origen de la humedad. "Si se deben a una causa propia, el seguro asumirá los gastos del arreglo, pero si el origen se localiza en el piso de otro vecino, la responsabilidad de la reparación recaerá sobre él", explica esta aseguradora.

Lo antes posible

Con el fin de que la humedad no vaya a más, recomienda comunicárselo a la aseguradora "lo antes posible y, en la mayoría de los casos, antes de que transcurran 7 días desde que el cliente se haya dado cuenta del desperfecto".

Por norma general, "todos los seguros cubren los daños ocasionados tanto en el contenido como en los elementos estructurales de la vivienda por la condensación de agua", siempre claro está, que se haya contratado esa cobertura.

La razón por la que un seguro no te cubriría una humedad

Y ojo a esto. Si el problema es consecuencia de una "falta de mantenimiento de la casa o una nula impermeabilización", cabe la posibilidad de que la aseguradora no se responsabilice de la reparación.

Tipos de humedades: ¿Cuáles cubre el seguro de hogar?

Insistimos, debes de leer bien las condiciones de tu póliza porque las humedades son infinitas y pueden tener muchos orígenes, cada cual con su cobertura, según explica Nationale Nederlanden:

Por un lado están las goteras en cuyo caso "el seguro puede cubrir la reparación de la filtración y los daños causados". También los desprendimientos de pintura causados por humedad, el moho, que si se extiende en tu hogar debido a una humedad excesiva, el seguro probablemente cubra los "costos de desinfección y reparación".









Luego está la "capilaridad", es decir, explica esta compañía, "cuando la humedad se eleva desde el suelo o una zona con mayor humedad hasta una zona con menor humedad a través de un material poroso, y puede ser causado por una variedad de factores, como la falta de drenaje adecuado, la falta de impermeabilización, y la filtración de agua desde el exterior".

Y la condensación, que sucede "cuando el aire cargado de vapor de agua se enfría y no puede retener tanto vapor, lo que provoca que el vapor se condense en forma de agua". Este caso "se puede detectar por las manchas de humedad en las paredes, el moho, y el mal olor".

TE PUEDE INTERESAR: Herrera: “Hace mucho tiempo que el Gobierno debió haberse puesto manos a la obra con la sequía”