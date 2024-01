Herrera: "En Andalucía, al PIB andaluz le puede costar dos puntos el que no llueva durante el 2024”

Carlos Herrera comienza este viernes analizando las claves de la jornada, entre ellas, la falta de lluvia, "cómo amnistiar a todos aquellos que anduvieron en el proceso de la proclamación de la independencia" o Arnaldo Otegui, "que ayer también se declaró víctima del lawfare".

"Llega una borrasca nueva, se va a la borrasca a Irene y llega la borrasca Juan, que va a traer fresquito. Nieve en cotas altas, pero sobre todo lo importante es que traiga lluvias".

"En Cataluña se han activado ya restricciones de agua y las reservas están en el 16%. En Andalucía han mejorado algo, pero muy poco, están en el 20%, hay medio millón de andaluces que ya están sufriendo restricciones y desde la Junta de Andalucía han advertido que si no llueve ahora, este verano lugares como Sevilla o Málaga van a vivir restricciones. Para salir de la situación de emergencia, decía el presidente de la Junta de Andalucía, tendría que estar lloviendo durante 30 días seguidos".

"En Andalucía, al PIB andaluz le puede costar dos puntos durante el 2024 el que no llueva porque pierde la agricultura, pierde el turismo, la cosecha de aceituna se ha reducido un 50%, y algo parecido pasa con otros cultivos como el algodón o el arroz".

Ley de amnistía

"Hoy la crónica política vuelve a ser por dónde se van a meter -o nos van a meter a los demás- el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso".

"El único asunto es la amnistía porque el demoledor informe de los letrados del Congreso ha hecho que todos los partidos de la oposición pida que se retire el texto de la ley de impunidad judicial. Y eso es lo que pasaría en cualquier democracia que no estuviera secuestrada por los designios de un delincuente".

"Pero ahora el debate se centra específicamente en una cuestión: cómo amnistíar. Ya sabemos que vamos a amnistíar a todos aquellos que anduvieron en el proceso de la proclamación de la independencia bla bla bla bla, pero ahora, ¿cómo vamos a amnistíar los delitos de terrorismo? Es lo que está negociando ahora entre Sánchez y Puigdemont. El Gobierno le ha explicado a sus socios que no puede amnistiar el terrorismo porque Bruselas le tumbaría la ley, pero Puigdemont lo que exige es quedar limpio él y los condenados de los CDR por actos violentos en Cataluña durante estos años".

"Y lo que están buscando es cómo cuadrar ese círculo y podrían intentarlo incorporando en la ley una nueva definición de los delitos terroristas, es decir, el despropósito de reescribir el Código Penal a través de una ley de amnistía".

"Prepárense porque un ministro socialista, Oscar Puente nos ha garantizado eso de que el terrorismo es una línea roja por la que nunca van a pasar. Hemos perdido la cuenta de las líneas rojas que alfombran la trayectoria política de este gobierno. Lo de Sánchez y sus acólitos es toda una hemorragia de línea rojas, pactos con Podemos, pactos con Bildu, indultos, malversación, sedición, amnistía, competencias de inmigración, ahora amnistía para delitos terroristas, en el horizonte la autodeterminación".

"Es lógica la preocupación de los golpistas porque ayer el juez del caso Tsumai Democratic, García-Castellón aseguró que las últimas diligencias practicadas constatan con mayor claridad que los hechos investigados en esa causa -por ejemplo la ocupación del aeropuerto de Barcelona, el bloqueo de la Junquera- coinciden con las finalidades que se atribuyen a ese tipo de delitos, que es el intento de desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o estructuras económicas y sociales".

Otegui y el lawfare

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y hablando de terrorismo hoy también les tengo que hablar de Otegui, que es el líder de Bildu-Batasuna que ayer también se declaró víctima del lawfare, es el que nos quedaba".

"El Constitucional de disciplina mayoría sanchista no solo se está metiendo a hacer de tribunal de casación, sino que la literatura con la que ha dado amparo a Otegui otorga munición a los que andan vendiendo la teoría de que en España hay jueces que practican el lawfare, es decir jueces que emiten sus sentencias con criterios políticos". No se crean que les tomo el pelo. Al filoetarra de Otegui le ha faltado tiempo para aprovechar el regalo de Pumpido".

"Ahora resulta que los que trabajaban para que hubiera coches bomba y tiros en la nuca eran los jueces que debían llevar escolta porque estaban amenazados por ETA. Esto parece el día de los inocentes, pero no crean que les tomo el pelo, nada me gustaría más que esa noticia fuera una broma pero no lo es. Esa noticia solo es la muestra del despropósito moral e intelectual que Sánchez ha instalado en España en virtud de sus pactos con indeseables.

"Otegui dice que él también ha sido víctima de la guerra sucia del Estado y piensa pedir indemnización".