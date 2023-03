La tasa de empleabilidad de la FP supera por segundo año consecutivo a la de los estudios universitarios

El mercado laboral sigue aguantando pese a la leve subida del paro en el mes de febrero que ha afectado sobre todo a mujeres y a jóvenes. En este contexto, la Formación Profesional juega un papel fundamental para la inserción en el mercado de trabajo. 6 de cada 10 personas valoran estos estudios como una alternativa con alto grado de empleabilidad. Y es que, de hecho, el 37% de las ofertas de empleo que se publican en España requiere contar con un titulo de Formación Profesional. Porcentaje que se mantiene por segundo año consecutivo como el tipo de formación más demandada en nuestro país, por encima de los títulos universitarios.

Se trata de una formación pegada a la realidad, más corta y mucho más práctica. Esto es lo que atrae tanto a empresas como estudiantes. Pablo ya ejerce como informático y cuenta que decidió estudiar una FP en vez de una carrera “porque son estudios que te preparan para salir al mercado laboral y son dos años. A los pocos meses de acabar el grado ya empecé a trabajar”.

El 64% de las empresas que cuentan con alumnos de prácticas de Formación Profesional contratan al menos a uno de ellos. En COPE hemos hablado con José Canseco, experto en Recursos Humanos y socio fundador de The Human Touch, quien explica a COPE que “estos estudios aportan un grado de formación, conocimiento y de metodologías sobre aquello que luego van a aplicar en las empresas. Y cuando entran a hacer sus prácticas ya saben hacer aquello por lo que le van a pagar. En cambio, las personas que salen de la universidad, es que probable que, no sean tan duchos porque su conocimiento de formación es muy grande. Saben hacer un poco de todo, pero no llegan a especializarse en algo en concreto”.

Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de profesionales con preparación en FP. A pesar de su alta empleabilidad, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en número de matriculados en estos estudios, y además tiene una de las peores tasas de escolarización en FP de grado medio: el 12% frente al 26% de media de los países que integran la organización. José Canseco cree que “estas cifras se van a ir equilibrando alineándose con la Unión Europea”. Además “al tener tantas medianas y pequeñas empresas en nuestro país es posible que lleguemos a rozar el pleno empleo de estos grados en los próximos diez años”, añade el experto en recursos humanos.

Administración y Gestión; Electricidad y Electrónica; Instalación y Mantenimiento; y Frabricación Mecánica son los grados que más ofertas de empleo reciben.