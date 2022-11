La FP, una alternativa al alza en España: "Sé que voy a tener trabajo al acabar de estudiar"

3 de cada 10 parados de larga duración de la UE están en nuestro país; duplicamos la tasa de paro europea pero, a la vez, hay 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir; España duplica la media europea de paro juvenil; el 26,6% de los menores de 25 años no encuentra empleo; hay 1.000.000 de hogares con todos sus miembros en paro. Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre. ¿Qué debe pasar para que cambie la situación del mercado laboral en España? ¿Por qué es tan elevado el paro juvenil? ¿Por qué no se cubren esos 2 millones de puestos de trabajo?

Según datos del INE, hay más de 145 mil empleos ofertados para perfiles digitales en España y 120.000 vacantes tecnológicas por cubrir, según un estudio de la Asociación Española para la Digitalización. De hecho, más de 1 de cada 3 ofertas que se publican en nuestro país solicitan que el candidato cuente con una titulación de Formación Profesional.

En los últimos años, son varias las compañías tencológicas que han decidido desarrollar partes de su negocio en nuestro país, a lo que se suma la necesidad de digitalización de los sectores más tradicionales. Por eso, aumenta la demanda de expertos en big data, inteligencia artificial, realidad virtual, cloud oblockchain. La OCDE estima que el 65 % de los niños que actualmente asisten a la escuela infantil terminarán realizando un trabajo que todavía no existe.

Con motivo de ello, hoy 'La Tarde' se traslada hasta Murcia para analizar el dilema del empleo en España. En este caso, con la FP como salida laboral. Concretamente, al IES Ingeniero de la Cierva para hablar con Juan Francisco Morales, estudiante de 21 años de 2º de Administración de Sistemas Informáticos en Red y Toñi Sánchez Márquez, estudiante de 38 años de 1º de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.





"Animo a la gente en mi situación a que intente estudiar"

Juan Francisco se ha metido a estudiar, porque le permite obtener un trabajo fácil de algo que le apasiona. Él empezó con un grado medio. Cuando termine el grado superior se plantea entrar en la Universidad. Quiere hacer Ingeniería Informática, porque para él es una ventaja poder estar estudiando toda la vida y tener tantas posibilidades de aprender cosas, algo que le da esta profesión. Todavía no ha elegido las prácticas, pero se está esforzando muchísimo para empezarlas a partir de marzo, ser el primero y elegir una buena empresa.

Toñi ha estado trabajando más de 10 años de costurera y ahora está estudiando. Quiere cambiar de sector y en lo que trabajaba no le gustaba. Se le presentó la oportunidad y por eso lo está. Lo ha elegido sobre todo por la salida laboral. Está en el primer año y, de momento, le está gustando todo. Llevaba 20 años sin estudiar y el año pasado hizo una prueba de acceso porque no tenía los estudios mínimos. Quiere ponerse a trabajar y al terminar hay un “máster” de ciberseguridad y podría combinarlo con las práticas porque solo dura 6 meses: "Desde el primer día me asguraron que iba a tener trabajo al acabar". Toñi también ha animado a gente en su situación y edad, que estudie y que lo intente.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado