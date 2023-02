El sur, el proyecto latinoamericano por lograr la moneda común: ¿por qué no consiguen crear una divisa única?

La moneda que nunca existió. Así es como conocemos aún a día de hoy la Unidad Monetaria Europea (ECU), la moneda que estuvo cerca de convertirse en la seña común de la UE. No obstante, el proyecto cayó por su propio peso hasta el año 1999, cuando nació el Euro, constituyéndose así el "eurosistema" formado por los países de la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). La moneda entró en vigor varios años después, en 2002.

A priori, aquello parecía un hito histórico. No obstante, la idea de crear una moneda común ya se había puesto sobre la mesa en América del Sur. Ya en 1994, Brasil y Argentina discutieron la posibilidad de unificar una moneda común bajo el nombre de 'cruzado' con el único objetivo de reducir los costes en el mercado internacional y aumentar los beneficios. El proyecto nunca salió adelante por las diferencias económicas, fundamentalmente, entre ambos países, además de la negativa del Banco Central brasileño. En cualquier caso, inicialmente fue propuesto por Cuba, que tan solo pretendía facilitar el comercio entre Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Ahora, el asunto se ha vuelto a poner sobre la mesa, después de que Lula da Salva asegurara durante la campaña electoral del año pasado que seguía teniendo intención de impulsar el proyecto de la moneda común. De la mano de Argentina, Brasil estaba dispuesto a comenzar a impulsar el 'Sur' como única moneda latinoamericana.





¿Por qué Latinoamérica no consigue crear una divisa única?



Para los expertos no era más que una locura, ya que hubiera sido unir una de las economías más fuertes de Latinoamérica con una de las más endebles. Sea como sea, los objetivos no dejan de ser los mismos: impulsar el comercio, evitando así el dólar. Realmente, no existe un motivo único que dé respuesta al porqué Latinoamérica todavía no ha conseguido su moneda común, sino que han sido un conjunto de factores históricos los que han hecho que este proyecto muriera incluso antes de nacer.

Realmente, estamos hablando de que no hay una cohesión económica ni comercial entre los países que conforman el territorio. De esta forma, cada uno de ellos tiene sus intereses económicos claramente definidos. Unos caminan económicamente de la mano de otros países (México y Estados Unidos); otros prefieren impulsar el libre comercio (Uruguay o Chile) y otros como Argentina no tienen acuerdos de libre comercio.

Si a estas diferencias económicas, se le suman otros problemas desde el punto ideológico o político, dan como claro resultado una falta de entendimiento entre todos ellos, por no incluir, además, el asunto social. Recordemos que en América Latina hay grandes diferencias en cuatro a índices de pobreza según la región en la que nos movamos. De hecho, hay muchos expertos que defienden que una moneda común no cambiaría nada.

En otras palabras, nos encontramos claramente ante una serie de diferencias fundamentales que, de nuevo, han hecho que el proyecto de la moneda común, en este caso el 'Sur' haya fracasado, una vez más.