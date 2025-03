Sube el porcentaje de familias con un confort financiero alto: "Puedo viajar con dos hijos y de alquiler en Madrid"

En los últimos años, el panorama económico de las familias españolas ha experimentado cambios significativos. Según los datos de la periodista económica Victoria Ballesteros en COPE, la diferencia entre aquellos que disfrutan de un confort financiero alto y aquellos que luchan para llegar a fin de mes parece ampliarse cada vez más. Los datos no mienten: tres de cada diez familias españolas creen que este año será peor que el pasado en términos económicos. A pesar de este pesimismo generalizado, hay una cara B que muestra que, aunque la clase media se está reduciendo, el número de familias con un nivel de confort financiero alto ha aumentado.

El estudio de solvencia realizado por la OCU resalta que casi la mitad de los hogares en España tiene serias dificultades para hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca, mientras que los suministros básicos, como la electricidad o el gas, y el aumento en los precios de la alimentación continúan preocupando a la mayoría. Sin embargo, esta misma investigación también revela que hay un tercio de los hogares que no enfrentan dificultades económicas, una cifra que, aunque no es mayoritaria, indica que la situación no es completamente negativa.

El caso de Pedro

Un ejemplo de este cambio en la tendencia es el caso de Pedro, un ingeniero informático que vive con sus dos hijos en alquiler en Madrid. "Todo esto lo tengo controlado tras una aplicación que me permite ir viendo cómo estamos. Como en nivel de ingresos estamos por encima de la media, pues me permite afrontar todos estos gastos y tener capacidad para viajar o algunos gastos extras", explica Pedro.

Esta situación es reveladora, ya que indica que, aunque las preocupaciones por los gastos siguen siendo una constante para una gran parte de la población, hay un porcentaje creciente de familias que, como Pedro, pueden disfrutar de un confort financiero alto, lo que les permite tener un estilo de vida más relajado y con mayor capacidad de ahorro y ocio, incluso en ciudades con un alto costo de vida como Madrid.

La creciente brecha

Lo que los datos de Victoria Ballesteros dejan en evidencia es que existe una creciente brecha entre las familias con holgura económica y aquellas que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. "Los datos dejan entrever que cada vez hay una brecha mayor entre las familias con holgura económica y las que tienen dificultades para llegar a fin de mes mientras se reduce la clase media", señala Ballesteros.

Alamy Stock Photo Atardecer, familia y juegos en el agua del mar para vacaciones.

Muchos hogares no han conseguido recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, y a medida que suben los precios de la vivienda, los alimentos y los suministros, la brecha entre los más ricos y los más pobres sigue ampliándose. Las familias con menores recursos siguen experimentando dificultades para cubrir lo básico, como la cesta de la compra, mientras que otras, a pesar de las dificultades económicas generales, siguen viviendo con un alto confort financiero.

En este sentido, el informe de solvencia de la OCU destaca que el 40% de las familias españolas encuentran que la compra de carne y pescado supone un esfuerzo importante. Por otro lado, el encarecimiento de otros productos de la cesta de la compra también es un problema para muchas familias, que ven como los precios de los productos básicos siguen aumentando de forma constante.

La clase media española

Si bien el aumento del confort financiero para un porcentaje de familias es una buena noticia, la tendencia más preocupante es la reducción de la clase media. La creciente polarización de la economía española, con una mayor distinción entre las familias con mayores recursos y las que luchan para sobrevivir, podría tener efectos a largo plazo sobre la cohesión social.

Alamy Stock Photo Barrio de Malasaña en Madrid

En este sentido, las políticas públicas tendrán que abordar este desafío de forma urgente, con medidas que ayuden a las familias más vulnerables a mejorar su situación económica y que fomenten el crecimiento de la clase media. Para ello, es esencial que el gobierno tome en cuenta las diferencias de ingreso y realice inversiones en educación, empleo y servicios básicos que puedan ofrecer oportunidades a todas las familias, independientemente de su nivel económico.

El futuro económico de las familias españolas sigue siendo incierto, pero está claro que las diferencias entre las distintas clases sociales están aumentando, lo que plantea serios retos para el bienestar general de la población.