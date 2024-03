Soy experto en inversión y haría estas diez cosas para ganar dinero fácil desde casa: "Ingreso extra"

Tanto si estás en paro como si quieres ganar un dinero extra, hay trabajos que te pueden ayudar a generar unos "ingresos pasivos" con muy poco esfuerzo y desde tu propia casa. Así lo entiende Ricard Gracia, formador en programas de desarrollo financiero e inversión y finanzas, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Por lo general, estos ingresos son una buena forma de proporcionarnos una fuente de ingresos. Pueden llegarnos por diferentes vías y suelen requerir eso sí, una inversión inicial de tiempo y en algunos casos, también de dinero. Es el caso por ejemplo de aquellos ingresos por alquiler de propiedades, por inversiones financieras ya sean dividendos de acciones o intereses de un depósito, o por propiedad intelectual.

Sin embargo las propuestas de Ricard Gracia están más al alcance de todos. Este experto, co-autor del libro El método Rico enumera hasta 10 formas de "generar ingresos extra" sin apenas movernos de casa.

"Seguro que has escuchado más de una vez que es posible hacer esto pero no te lo terminas de creer, a lo mejor porque crees que no es posible". Sin embargo, advierte el experto, "en realidad hoy en día hay muchas opciones viables que puedes hacer para generar un ingreso extra desde tu propia casa".

Alamy









¿Y qué podemos hacer?

En primer lugar Gracia propone "vender nuestros vídeos y fotografías" en páginas de stock. Recuerda que hay muchos anunciantes que buscan comprar imágenes y las que tú compartas pueden servirles de opción. Hay webs específicas en las que puedes colgar y vender tus fotos. Claro está, que a mejores sean, más posibilidades de éxito tendrás.

Alquilar una habitación en Airbnb, también es buena opción si cuentas con una estancia extra en casa. Tal y como dejan claro estos portales, podemos tener el control de la disponibilidad, precios, incluso poner nuestras normas.

Si somos buenos en algo, podemos compartirlo creando un curso online ¿Se te da bien el orden o la cocina? Pues lánzate a ello.

Seguro que en casa tienes decenas de cosas que ya no usas y que además ocupan espacio. Si las vendes a través de portales como Wallapop o Vinted, te podrás llevar un ingreso extra. Además es una buena forma de reciclar y darle una segunda vida a los objetos. Tú solo tendrás que preocuparte de empaquetarlo bien y llevarlo al punto de envío. De los gastos se encarga la persona que ha realizado la compra.

Otras opciones que plantea Gracia son crear tu propio sitio web para ti o para terceros o abrir una tienda de dropshipping. Aunque te suene a chino es un modelo de negocio bastante sencillo en el que te conviertes en un intermediario minorista del producto que elijas. Lo bueno es que no necesitas tener productos en stock físico. El artículo se compra directamente a un tercero, que puede ser fabricante o mayorista y que en definitiva es quien se lo envía directamente al cliente.

Puedes cobrar también por publicaciones patrocinadas en Instagram, crear tu propio blog temático o invertir en acciones, según añade Richard Gracia.

Más posibilidades de sumar ingresos extra, el marketing de afiliados. Con esta posibilidad podremos promocionar productos o servicios de terceros y recibir por ello una comisión por venta finalizada. Podremos elegir los productos y hacerlo bien sea en una web, un blog o en nuestras redes sociales.





HN0BFW Senior man working in home office, on the telephone.













Piensa en lo que te "apasione"

Es importante a la hora de elegir nuestro ingreso pasivo, tener en cuenta "nuestra situación, gustos, lo que nos apasione, lo que se nos dé bien, conocimientos o la experiencia previa que tengamos".

En su opinión es algo importante ya que si nos metemos en algo que controlamos será "mucho más fácil" alcanzar el éxito. Y eso sí, "una vez hayamos decidido qué es lo que nos gusta", hay que ir a por todas, "tirarse a la piscina y tomar acción".