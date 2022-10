El sobrecoste que tienes que pagar por ser celíaco

Llenar la nevera se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para muchas familias que se han tenido que apretar el cinturón a la hora de hacer la compra. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas han subido de media casi un 15% en tan solo un año. Desde que existen registros no se había experimentando un alza similar. Pero hay otras personas que se han acostumbrado a pagar un exceso por su cesta. Son las celiacas. Tener solo una persona celiaca en la familia supone 18 euros más a la semana, 71 al mes y casi 850 euros más al año. Un sobrecoste al alza por la inflación.

Solo el año pasado la cesta de la compra sin gluten se encareció en 87 euros, y entonces el IPC estaba en el 6,5%. Las últimas estimaciones de FUNCAS prevén que terminaremos el año con un IPC del 9%. Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, asegura que “en enero o febrero de 2023 un celiaco va a pagar mil, mil cien euros de más al año por este tipo de productos”.

No consumir gluten es el único tratamiento que tiene la celiaquia. Pero no es barato. Sobre todo si algun dia apetece algo tan simple como comer cualquier dulce o no cocinar y comprar comida preparada. Conchi tiene una hija que padece esta enfermedad desde hace 13 años y ha contado a COPE que “un paquetito de ocho churros me costó casi nueve euros. Y la comida preparada es mejor no comprarla porque no baja de diez euros”.

La mayor diferencia de precios entre alimentos con y sin gluten se encuentra en el pan rallado y en la harina para hacer pan. 100 gramos de esta cuesta 0,05 euros y la misma cantidad pero sin gluten asciende a los 0,34 euros. Es decir, un kilo de harina para celiacos vale más de 3 euros. Esto también ocurre con la pasta. Un paquete de macarrones con gluten cuesta 1,60 euros, pero uno sin gluten sube a 3,6. Es decir, más del doble. Lo mismo pasa con las magdalenas y el pan tostado. Por eso Ricardo hace tiempo que decidió no comprar pan. “La gente compra pan habitualmente porque es un producto básico muy barato. A nosotros nos cuesta tres euros y al final no lo consumimos”, cuenta Ricardo.

Estuvo sobre la mesa la reducción al 4% del IVA para los productos sin gluten, algo que el Ejecutivo rechazó. Aún así, los celiacos consideran que aunque esta medida les hubiese aliviado un poco, no era suficiente. “Se podría buscar alguna manera para que esta enfermedad se reconociese en el IRPF o que nos aportasen algún tipo de apoyo económico”, explica Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.

En algunos países vecinos como Reino Unido, Francia o Italia se conceden ayudas a los afectados por esta patología. En este último las personas celiacas cuentan con un cupón mensual para comprar productos sin gluten en farmacias o tiendas que cooperan con el Servicio Nacional de Salud.