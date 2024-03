Single y menor de 41 años, imposible comprar una vivienda

En pareja y cambio de casa





El 80,7% de las personas que compraron una vivienda de segunda mano el año pasado fueron parejas y el motivo principal fue el cambio de casa. De ellas, el 43% eran familias con hijos, aunque han aumentado más las familias sin hijos que han pasado del 35,7% al 37,6%. Dos sueldos y una vivienda de apoyo de la que partir económicamente para una mejora habitacional.

Este perfil demuestra las dificultades de un mercado inmobiliario con una oferta muy escasa que sigue elevando los precios, y unos altos tipos de interés que la encarecen todavía más, lo que provoca una cierta disminución de la capacidad adquisitiva de la demanda y lleva a que el comprador necesite ayuda, o compren en pareja, o se apoyen en el ahorro familiar. Así, en España la edad media de los compradores se retrasa hasta los 41 años y medio, 7 años por encima de la media europea, algo que no deja de extrañar cuando somos un país en el que tradicionalmente prima la opción de compra sobre el alquiler.





Solo el 15% son compradores individuales

Con un indicador principal de escasez de oferta, “estamos en un escenario -dice a COPE José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI)-, donde es más difícil comprar, la banca ya no presta con la misma facilidad que antes, el acceso a la primera vivienda se está dificultando, es muy complicado para las personas que compran solas poder acceder con los precios actuales y las condiciones de financiación".

Según un reciente estudio de esta Federación en 2023 bajaron los compradores individuales, con respecto al año anterior, del 18,7% al 15,2%. Las cifras reflejan que solo el 21% de las firmas eran para emanciparse y de ellas, el 17% cambiaron el alquiler por una casa en propiedad. “Hemos pasado de que 1 de cada 3 compras era primera vivienda o emancipación y ahora estamos en 1 de cada 5”.





Imposible negociar





Desde 2015 no ha habido la suficiente reposición de oferta no se está generando vivienda nueva que es la que hace que rote la de segunda mano, por tanto, la presión de la demanda cada vez es más elevada, hay más desequilibrio y esto hace inviable que se puedan negociar los precios siempre que la casa parta de un precio de mercado.

“Solo se negocian las viviendas que están muy por encima del precio correcto del mercado, en cualquier otra el poder negociador está en la parte vendedora, con lo que negociar a la baja es casi misión imposible. El precio de la vivienda más demandado por los potenciales compradores, no el precio final de venta, ha pasado de un valor medio de 168.252 a 183.600 en 2023.





2024, año de subida de precios





La vivienda es un valor seguro para pequeños ahorradores y empresas, los datos de FAI revelan que han aumentado las compras desde quienes buscan una rentabilidad con el alquiler. Pero las familias españolas destinan ya más del 39% de sus ingresos brutos anuales para adquirir una casa, el mayor esfuerzo en 12 años, y en febrero los precios han subido entre un 7% y un 10% en comparación con el mismo mes del año pasado, según varios portales inmobiliarios.

A pesar de que no se ha elevado la solvencia del comprador, no hay indicadores de una mejora de la fortaleza financiera, “los precios se van a sostener al alza y en algunas zonas se van a incrementar a un ritmo del doble de la inflación, esperamos una horquilla en las grandes ciudades que pueda moverse entre el 4% y el 8%” En el sector se valora positivamente la aprobación de los avales del 20% de la hipoteca para jóvenes y familias con menores a su cargo, pero puntualizan que "será eficaz siempre que la gestión y tramitación sea ágil y no haya trabas burocráticas" como ha ocurrido con otras ayudas.