El sector de la panadería responde al desboque de la energía: "Nosotros si paramos, cerramos para siempre"

El precio de la electricidad en el mercado mayorista encadena mañana su séptimo día consecutivo por encima de los 200 euros el precio medio del megavatio- hora. En el último año, el coste de la luz se ha multiplicado por 6 lo mismo que el precio del gas que es el que está empujando, fundamentalmente, al alza la factura de la luz. Octubre cerrará con una media de 100 euros, en el caso de tener tarifa regulada, unos 11 millones de consumidores, un 14,4% más que el mes pasado y con un incremento acumulado del 33% en lo que llevamos de año. Pero no sólo los hogares sufren la subida de la luz, los costes de la energía están lastrando negocios e industrias que ya han anunciado paros intermitentes para intentar amortiguar el encarecimiento de su producción. De momento dos siderúrgicas, Sidenor y Arcelor Mittal y Fertiberia, referente en el sector de los fertilizantes, han dado el paso de suspender parte de la producción para intentar contener la factura energética. Estamos hablando de empresas que dan trabajo a 20.000 personas. Y no se descarta que se vayan produciendo nuevos anuncios.

Sin ir más lejos, la patronal de los azulejos, Ascer, calcula que podrían terminar el año con una factura energética sectorial un 148% por encima a la del pasado año. Eso hace que no se puedan descartar paros. Marcos Gaya, CEO de Peronda Group de Castellón, con 350 trabajadores a su cargo, nos cuenta que en su caso no sólo están soportando un incremento de costes por poner en marcha la planta a diario sino que también la materia prima con la que trabajan, esmaltes y arcillas, se ha encarecido. “De momento hemos trasladado ese incremento de costes a nuestros clientes y la demanda ha seguido respondiendo bien. Pero no sabemos qué va a pasar o hasta dónde vamos a tener que llegar” nos explica Marco Gaya que además sentencia “no se descarta, al contrario, no existe otra salida, si llega el momento en el que el coste de producción se dispare y el mercado no acepte ese incremento de costes pues tenemos que adecuar la producción a la demanda y entonces tendremos que parar, seguro”.

Cuando parar no es una opción



Los sectores que dependen de productos perecederos no pueden recurrir suspender la actividad en busca de sortear los repuntes energéticos. No pueden tirar de stock como nos señala Leonor, con una panadería en Avilés que ya lleva más de una crisis a cuestas. Este mes les ha llegado una factura de la luz de 1672 euros, casi 400 euros más de lo habitual. Leonor es clara: “Tengo que vender 380 barras más este mes para poder afrontar ese sobre coste. La fórmula no sale”. El sueldo de tres personas depende de esta panadería en la que tienen muchas dudas de cómo van a afrontar la campaña navideña. “El precio de la luz va a seguir subiendo y cómo vamos a cocer todos los extras de navidad... es que no te atreves” Ante la pregunta de si podrían permitirse parar de producir de manera intermitente para amortiguar el sobre coste energético la respuesta es clara. “Para un día supone perder clientes y tener que echar el cierre para siempre”.