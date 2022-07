Huelga de Ryanair: ¿Reembolso, reubicación o compensación? ¿cómo puedes reclamar si te afecta?

Con el verano llega todo un clásico, las huelgas del transporte. Por lo pronto, los tripulantes de cabina de Ryanair en España estaban llamados a seis jornadas de paros de 24 horas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, coincidiendo justo con la primera operación salida de verano.

Pero a la huelga convocada por los trabajadores de Ryanair se une este viernes la de los tripulantes de cabina de Easyjet. Solo ayer se cancelaron medio centenar de vuelos y hoy, en la primera jornada de huelga de EasyJet se han cancelado hasta las nueve horas siete vuelos, además de 12 retrasos acumulados en los aeropuertos de El Prat, Palma de Mallorca y Málaga. Por su parte, en la quinta y penúltima jornada de huelga del mismo colectivo de Ryanair no se ha producido hasta el momento ninguna cancelación, pero sí 21 retrasos.

REEMBOLSO, REUBICACIÓN O COMPENSACIÓN

Pero, qué podemos hacer como consumidores si nos ha afectado uno de estos paros, ¿podemos reclamar? Como en cualquier huelga de transporte los consumidores "tienen derecho a que su viaje sea reembolsado o a ser reubicados", ha dejado claro aCOPE.es,Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU. En el caso de que los usuarios no contemplen esta última alternativa, -porque por ejempl su viaje carezca ya de sentido-, "tendrían derecho a una compensación", de la misma manera que si se producenretrasos o cancelaciones.

El Tribunal de Justicia Europeo, ya dictaminó hace un tiempo que el derecho a la huelga es totalmente necesario y un derecho protegido, si bien, recuerda Izverniceanu, "eso no significa que sea una circunstancia extraordinaria como las líneas aéreas quieren argumentar", por tanto, insiste, "no lo pueden utilizar de escudo y decir que no pagan".

DAÑOS COLATERALES

Por tanto, "si un consumidor se ve afectado por la huelga, está en su derecho de reclamar, de ser reubicado o de ser compensado, como en los casos de retrasos aéreos o de overbooking". Y si se produce algún daño colateral, como la pérdida de una conexión o de un hotel, también puede reclamar, "pero ya por vía judicial".