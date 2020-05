La 'revolucionaria' solución del hermano economista de Garzón para salir de la crisis

El hermano economista del ministro de Consumo, Eduardo Garzón, ha “sorprendido” a todo internet con una propuesta monetaria para salir de la crisis a la que se enfrenta España en los próximos meses tras el paso coronavirus. Se trata de una propuesta que el ex asesor de Manuela Carmen en el Ayuntamiento de Madrid, cesado en 2017, ya ha traído a colación en más de una ocasión y con la que se muestra convencido: crear dinero.

Y es que el hermano pequeño de Alberto Garzón se convirtió ya en 2015 en toda una sensación en redes sociales por un mensaje en el que aseguraba haber “dejado en schock” a la Alta Funcionaria de la Comisión Europea, Federica Mogherini, al proponerle que el BCE creara más dinero para inversiones. En esta ocasión, el economista ha vuelto a la carga en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de nuestro país.

Le he preguntado a la alta funcionaria de la Comisión Europea que por qué el BCE no crea dinero para hacer inversiones.La he dejado en shock