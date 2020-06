¿Es rentable abrir solo las terrazas de bares y restaurantes y con aforo limitado?

Desde hace unas semanas, algunos restaurantes han podido abrir sus terrazas con aforo limitado. Ha sido el primer paso para la reapertura de la restauración en España y la prueba del algodón para conocer su viabilidad. Y, según los datos de la Asociación de Hostelería de España, las cuentas no han salido para muchos. En la fase 1, en la que siguen varias provincias y en la que sólo se permite la apertura de las terrazas a un 30%, sólo el 20% de los establecimientos han abierto, ya sea porque no tienen posibilidad de terraza o es tan pequeña que no era rentable reiniciar la actividad. Muchos locales han resuelto esperar a la fase 2, en la que se permite ya un aforo del 40% en el interior del local. Eso sí, sin servicio de barra y sólo en mesas con una distancia de 2 metros. En este caso han abierto 6 de cada 10 locales y en fin de semana, a diario el movimiento es menor.

RESERVA PARA TOMAR EL APERITIVO

No han abierto tantas como se pensaba a juzgar por las imágenes que hemos visto ni con tanto éxito a pesar de las esperas e incluso la necesidad de reservar para poder tomar el aperitivo. Los hosteleros echan cuentas y de momento no hay rentabilidad, se van cubriendo gastos y comienza a cogerse fuerza y recuperar clientes.

Jose Maria, dueño de “Parlamento andaluz” en la Plaza de las Flores en Murcia, solo ha podido poner cuatro mesas y comenta a COPE que “pasado el primer momento en el que hubo muchos clientes, luego flojea sobre todo a diario”. Su mayor gasto es el alquiler, muy elevado en esa zona, y pide un acuerdo de alquileres a nivel nacional. La mitad de la plantilla continua en un ERTE y no se les puede rescatar todavía porque tienen que asumir el 65% de los empleados que siguen con regulación y “así si que es imposible subsistir”. José Cabrera, socio de “Fuxion Gastrobar” en Benidorm, acaba de entrar en fase 2 y según él sigue estudiando “cómo manejar el espacio cumpliendo las medidas de seguridad”. Hasta ahora ha funcionado con reservas en la terraza y así va a continuar. A pesar de que no hay turismo ha tenido mucho movimiento con clientes habituales, no ha llegado a tener rentabilidad pero sí “lo suficiente para ir cubriendo gastos”.