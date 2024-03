¿Quieres teletrabajar en el extranjero? Esta es la ciudad con la comida y casa más barata para hacerlo

Quien no se ha planteado alguna vez liarse la manta a la cabeza e irse a trabajar fuera. Pero no todo el mundo puede dejar de la noche a la mañana su trabajo. Además, encontrar un empleo fuera puede tornarse complicado especialmente si no dominamos el idioma. Si te das por aludido piensa que hay una opción, elteletrabajo.

Teletrabajar desde cualquier parte del mundo se puede presumir como una buena alternativa que nos permita cambiar de aires y aprender el idioma y todo ello sin comprometer nuestro empleo.

Si ya hemos tomado la decisión, es importante elegir bien la ciudad en la que nos vamos a instalar. Es por ello que el portal Brother ha publicado un ránking con las mejores ciudades para teletrabajar.

¿Y qué requisitos deben de reunir?

El requisito principal está claro: el coste de la vida. Esto incluye factores como el precio de los pisos, de la electricidad, la seguridad, la velocidad de conexión a internet, el precio de un apartamento, de la electricidad o de la seguridad dentro del país.

Y que reúnan todos estos requisitos se encuentran:

.- Luxemburgo. Elegida como la mejor ciudad de Europa para teletrabajar y ha obtenido una gran puntuación en cuanto a calidad de vida, de la atención médica o de felicidad.

.- Olomouc, en la República Checa. Allí por ejemplo el precio de un piso que no estuviera en el centro nos podría costar unos 400 euros. Destaca en su caso por calidad de vida, índice de seguridad y tambén de felicidad.

.- Róterdam, en los Países Bajos, es la tercera en trabajo remoto. Una comida y una cerveza sólo costarían unos 12 euros de media. También ha sido elegida como una de las más felices.

.- Ålborg, en Dinamarca, una ciudad que destaca por su "vibrante" vida cultural. YU por último Reikiavik, en Islandia.

En el extremo contrario se encuentran las peores ciudades europeas para el trabajo remoto.

Es el caso de Atenas, que pese a ser conocida por su importancia cultural, es la peor ciudad europea para trabajadores remotos, seguida de otra ciudad en el mismo país, Salónica. Le siguen Belgrado, en Serbia, Patrás o Limassol, en Chipre donde para que te hagas una idea un apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad te costaría unos 1500 euros.

Alamy









Las más baratas

Si nos movemos por el precio debes de tener en cuenta entonces otro ránking, el de las ciudades europeas más baratas para trabajar a distancia.

En este sentido nos encontramos con Tuzla, en el noreste de Bosnia Herzegovina, se presenta como uno de los destinos más económicos. Una comida allí rondaría los 4 euros y una casa en el centro de la ciudad, unos 200 euros. Para un apartamento de unos 85 metros cuadrados, facturas como electricidad, calefacción, refrigeración, agua y basura nos supondrían unos 130 euros al mes.

Le sigue Oradea, al noroeste de Rumania donde el alojamiento podría ascender a los 300 euros.

Sin salir de Rumanía le sigue otra ciudad 'barata', Craiova. Comer allí nos saldría por unos 5 euros y un piso en el centro por unos 300.

La misma cantidad nos constaría un apartamento de un dormitorio en el centro de otra de las ciudades económicas para el teletrabajo, la Plovdiv, en Bulgaria.

Para encontrar la quinta ciudad económica, hay que ir hasta Rumania, a Iasi dondepor ejemplo una comida nos supondría unos 6 euros.

Y ojo porque los que tengan en mente destinos como Zúrich, Ginebra o Lausana, en Suiza, Londres o Dublín deben tener en cuenta lo que les puede suponer para su bolsillo. En Londres por ejemplo, un piso en el centro puede rondar los 2000 euros y una comida, unos 20 euros.