¿Qué son las sociedades patrimoniales?

Todo el mundo busca la mejor opción, dentro de la ley, para gestionar su patrimonio, reducir la factura con Hacienda y proteger, al mismo tiempo, sus intereses económicos. Sobre todo si dispone de un patrimonio elevado o le preocupa facilitar la sucesión de éste hacia sus herederos. La sociedad patrimonial o también conocidas como entidades patrimoniales, son sociedades -mercantiles o civiles- que tienen la finalidad de gestionar un patrimonio de forma exclusiva o casi exclusiva. Se distinguen por tanto de otro tipo de sociedades porque no realizan actividades económicas. Es decir, no venden ni compran en el mercado como comerciantes, simplemente gestionan un patrimonio. Por sus características pueden ser interesantes para determinados autónomos, empresarios o incluso familias que quieran gestionar su patrimonio.

Antes tenían un régimen especial y propio, donde pagaban por una parte de sus rentas IRPF y por otra impuesto sobre Sociedades. Actualmente quedan sujetas al impuesto sobre Sociedades.

¿Qué supone en la práctica? El pago de un tipo del 25% (tipo general). Nada que ver con el que pagaría vía IRPF, que podría superar el 50% en alguna comunidad autónomas.

¿Compensa tener una? Sí suele ser conveniente cuando se tienen bienes de mucho valor. Es útil para empresarios o grupos familiares con muchos inmuebles o que tengan un valor importante.

¿Son legales? Depende de cómo se utilicen como ha señalado la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Existen sociedades que no están pensadas ex profeso para eludir impuestos pero que se utilizan algunas veces con ese fin. "Consistiría el fraude en el caso de usar esa figura por el simple hecho de tapar", ha recalcado Montero en Los Desayunos de TVE. En el caso de Duque, el presidente del sindicatos de Técnicos de Hacienda (Gestha) Carlos Cruzado han pedido a la Agencia Tributaria que investigue si la sociedad del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha cometido o no irregularidades.