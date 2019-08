Profesiones con futuro: Profesor de eSports

Con la cantidad de youtubers e influencers en las redes sociales compartiendo vídeos de Fortnite, League of Legends o Counter Strtike, es posible que un día tu hijo te diga: “Papá, quiero ser jugador profesional de videojuegos” Y, padres, no se confundan, no es lo mismo un videojuego que un eSport. El primero es un término general que se refiere a una industria que existe desde hace varias décadas, mientras que el segundo es un negocio en el que un jugador puede convertirse en multimillonario.

Entonces, si tu hijo te asegura que ha tomado esa decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? “Lo primero que hay que hacer es no alarmarse y pensar que esto es como querer ser futbolistas. No darle un no por respuesta pero intentar que esa pasión la encamine a otras cosas porque jugadores profesionales son 100 en toda España”, es el consejo de José de Matías, Director Académico de The Global Esports Academy, una academia en pleno centro de Madrid que enseña a los jóvenes a mejorar en ese tipo de videojuegos de competición.

Una academia que en solo 9 meses en funcionamiento ha llegado a tener 124 alumnos, una cifra mucho más alta que algunas academias de idiomas o de clases particulares. Y es que los eSports son juegos complejos que requieren muchas horas de entrenamiento. Por lo tanto, una opción para tu hijo si quiere dedicarse a los videojuegos, es a ser profesor de esta disciplina.

TITULACIÓN REQUERIDA

Para enseñar a niños de menos de 12 años, en The Global Esports Academy, buscan a profesores titulados en magisterio. “A esa edad vienen a jugar al juego que les gusta y mientras juegan le enseñamos lengua, ingles o matemáticas”, explica De Matías.

Eso sí, para enseñar a niños de más de 12 años, que son la mayoría de los matriculados, buscan a jugadores profesionales experimentados. “La mayoría viene para entrenar y para tener a su equipo del barrio y es necesario que vean que están con una persona que ha competido por todo el mundo, que ha ganado dinero con esto, que les diga si van en buen camino o les guíe para que se lo tomen más o menos en serio”, explica el director académico de TGEA.

HORARIOS

Lo normal es que los jóvenes de menos de 12 años no sean profesionales del mundo de los videojuegos y, para ello, sus horas de entrenamiento son de 4 al día, incluyendo también clases de matemáticas e inglés mientras juegan. Eso sí, el horario para alguien que ya ha cumplido la docena puede ser de 8, 6 horas al día sólo de entrenamiento, más otras dos de psicología o de repaso de tácticas y planteamiento. El ingreso en este tipo de academias es de una matrícula de 35 euros al mes por alumno.

OTRAS MODALIDADES DE ENSEÑANZA

Aunque toda vía no han llegado los conocidos como profesores particulares al mundo de la enseñanza en los eSports no hay que descartar que llegue. “Los videojuegos están para quedarse y vamos a tener que lidiar nosotros y nuestros hijos tendrán que lidiar con los suyos”. Eso sí, lo que sí existen son entrenador personales online que da clases y consejos, lo cual supone otra opción profesional más autónoma.