¿Por qué se está frenando el mercado laboral en España?

A pesar de que el Gobierno mantiene que el mercado laboral muestra todavía “un notable dinamismo” la realidad es que la EPA del tercer trimestre ha venido a confirmar que el frenazo es evidente. Ha sido el peor verano para el empleo en seis años. El número de ocupados creció en 69.400 -y la mitad vino del sector público-. Son casi 115.000 puestos de trabajo menos que hace doce meses. El ritmo interanual de creación de empleo ya está por debajo del 2%, en concreto en el 1,8%. Muy lejos del 3% con el que arrancó 2019. La comparación resulta todavía más significativa si miramos al paro. Se ha reducido en solo 16.200 personas. Diez veces menos que el año pasado. No veíamos una cifra tan mala entre julio y septiembre desde de 2012. La tasa de desempleo ha bajado del 14% de la población activa por primera vez en una década pero apenas ha restado 6 décimas en el último año.

¿Qué está pasando? Un poco de todo. Por supuesto, la desaceleración económica pasa factura. Si crecemos menos, se crea menos empleo por mucho que Sánchez busque un “milagro” como recoge en el plan presupuestario enviado a Bruselas. Es inevitable. Hay muchos nubarrones fuera como el Brexit, las tensiones comerciales y la práctica recesión de Alemania. Lo sufren la industria o el turismo, por ejemplo. Por si fuera poco, a la incertidumbre exterior se le suma el factor interno, es decir nuestra inestabilidad política. Llevamos ya unos cuantos años sin un Gobierno a pleno rendimiento y eso genera desconfianza, resta expectativas. Si las empresas no saben qué va a pasar, no invierten y no aumentan plantilla. Sobre todo si encima el PSOE y compañía siguen con la matraca de derogar algún día los aspectos más lesivos de la reforma laboral que sí, ha demostrado que es capaz de dinamizar el mercado de trabajo por mucho que le pese a la izquierda.

Para completar la tormenta perfecta el director del Instituto de la Empresa Familiar, Juan Corona, apunta a COPE un tercer factor: la formación. “Se están produciendo una serie de cambios, tecnológicos por ejemplo, que hacen que las empresas necesiten un tipo de perfiles que nuestro sistema no está garantizando”, apunta. Esto hace que se busquen fuera de nuestras fronteras, “algo absurdo con el nivel de paro que tenemos todavía en España”. En otras palabras, el mercado laboral no está adaptando a los tiempos.