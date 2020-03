Poligón, una empresa familiar obligada a aplicar un ERTE

Noventa de los 120 trabajadores que se distribuyen en tres centros irán al paro temporal durante 15 días. Aunque los responsables de la fábrica no descartan ampliarlo.

Les han cancelado los pedidos comerciales en España y un pedido de 1.500 colchones para Francia. Siguen atendiendo la demanda hospitalaria, pero no tienen mascarillas, tampoco las que utilizan habitualmente para protegerse del polvillo que genera alguna de las actividades.

Poligón es una empresa familiar, de cuatro hermanos. Lucas González Miguel, uno de ellos, nos explicaba que “el 95 por ciento de las ventas se han paralizado totalmente, podemos ir tirando con el material que tenemos, aunque empieza a escasear, pero no hay pedidos suficientes para mantener a toda la plantilla”.

Las necesidades de los hospitales españoles les mantienen en cierta alerta, pero el 50 por ciento de la producción de esta empresa se exporta a Europa, especialmente y, también, a los Estados Unidos.

"En esta situación", -nos cuenta Lucas González- "la empresa no está facturando por lo tanto, no entran ingresos y no podemos hacer frente al pago de los salarios de todos los trabajadores, ni los impuestos. A los proveedores sí tenemos que pagarlos”.

Tiendas cerradas en España y en Europa, reducen mucho la actividad de la empresa que acumula en su almacén, cerca de cinco mil unidades. En dos días han fabricado el medio centenar de colchones hospitalarios. El pedido era urgente. Lucas González espera que la empresa “pasado este tiempo, tenga una viabilidad a la vuelta de la crisis, dure lo que dure, y pueda recuperar la normalidad”.