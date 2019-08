Plataforma Sindical Plural se reivindica frente a CCOO y UGT: "Los sindicatos no están para hacer política"

La Plataforma Sindical Plural (PSP), constituida recientemente por siete sindicatos del sector público y privado, entre ellos Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta), Unión Sindical Obrera (USO) y Sindicato de Enfermería (SATSE), cree que ya es hora de que en España se impulse un modelo sindical plural, en contraposición con el 'bisindicalismo' que representan CCOO y UGT.

Uno de los portavoces de esta Plataforma, Juan Antonio González, secretario general de CCP, ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que no se tiene en cuenta la voz de millones de trabajadores, no representados por CCOO y UGT, a la hora de negociar cambios en la legislación laboral, al tiempo que ha reprochado a estas dos organizaciones que "hagan política" cuando los sindicatos no están para eso, sino para defender a los trabajadores.

González hace esta reflexión a propósito de las declaraciones que vienen haciendo en las últimas semanas CCOO y UGT defendiendo un pacto entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos para la constitución de un Gobierno progresista. La última vez que lo dijeron fue la semana pasada, cuando Sánchez recibió a los líderes de ambos sindicatos en el Palacio de la Moncloa dentro de su ronda de contactos con organizaciones y colectivos sociales.

"Los sindicatos no estamos para hacer política ni para decir con quién o con quién no deben formarse gobiernos. Si quieren hacer política que funden un partido o se integren en uno. Los sindicatos estamos para defender los derechos de los trabajadores", ha insistido González.

Y en esa defensa de los trabajadores es donde la Plataforma Sindical Plural quiere ocupar un espacio que, a su juicio, no cubren CCOO y UGT, pues, según González, aunque estos dos sindicatos sean considerados los más representativos, hay muchos trabajadores que no están bajo su paraguas pero sí bajo el de otros sindicatos a los que se ignora a nivel institucional y en el marco del diálogo social. Prueba de ello, asegura, es que Sánchez no les convocó en su reciente ronda de contactos tras su fallida sesión de investidura.

González entiende que ello puede deberse a la 'juventud' de la Plataforma -se constituyó el pasado mes de julio-, pero confía en que poco a poco ésta vaya ganando espacio y relevancia para que se escuche la voz de los trabajadores a los que representan los siete sindicatos que, por el momento, forman parte de esta Plataforma.

Además de CCP, USO, Gestha y SATSE, son miembros de la Plataforma la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) y la Confederación de Seguridad Local (CSL), aunque no se descartan nuevas incorporaciones, pues se trata de un espacio abierto a todos los sindicatos que se sienten "marginados" por la actual legislación sindical.

CONTACTOS CON FORMACIONES POLÍTICAS

Los sindicatos constituyentes de esta plataforma suman entre todos casi 20.000 delegados y son líderes en sus respectivos sectores, según resalta González. Su objetivo, explica, no es otro que conseguir el modelo sindical plural por el que apuesta la Constitución y que después se vio desvirtuado por el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical establece que la condición de sindicato más representativo se otorgará a aquellos que ostenten una representatividad del 10% a nivel estatal y del 15% a nivel autonómico.

Para esta Plataforma, esta legislación es "excluyente" porque permite tener en mesas de negociación de ámbito nacional a sindicatos que están muy lejos de una representatividad del 10% a nivel estatal pero que tienen un 15% de representatividad en la comunidad autónoma en la que están implantados.

En España hay más de 500 sindicatos y sólo 14 cuentan con más de 1.000 delegados. Para la Plataforma, esta realidad no se corresponde con que solo dos sindicatos tomen todas las decisiones que atañen al conjunto de la clase trabajadora, los empleados públicos, los parados y los pensionistas.

Con el objetivo de avanzar en sus reivindicaciones y modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Plataforma ha solicitado reuniones con los Grupos Parlamentarios. Al respecto, González ha señalado a Europa Press que ha habido algunos contactos, buena sintonía y receptividad en algunas formaciones, pero entiende que el momento político actual llevará a que estas reuniones se produzcan más adelante, a partir del mes de septiembre, o cuando se haya conseguido formar gobierno.