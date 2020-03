La pesadilla de mi hipoteca

Hay un millon de afectados. Son quienes contrataron su hipoteca con el IRPH, el Indice de Referencia de Créditos Hipotecarios, en lugar del Euribor y al cabo de los años constataron que pagaban mucho más. Quisieron negociar con su banco el cambio de índice, pasarse al Euribor, pero se lo negaron. Muchos de ellos acudieron a la justicia. Algunos jueces les dieron la razón, pero el Tribunal supremo consideró que un hipotecado atento habría sabido cuál era el efecto. Se estima que para una hipoteca de 150.000 euros el sobrecoste por el IRPH ha sido de 38.000 Euros. Ahora están convencidos de que la sentencia Europea les da la razón.

“Habria pagado la mitad”

Asunción Chavarri pidió hace años una hipoteca de 175.000 € a 30 años. Durante 17 años estuvo desembolsando 1.000 € mensuales hasta que se dio cuenta de que “quienes tenían el Euribor como índice pagaban mucho menos” Hicieron números y vieron que “habría pagado la mitad” Acudió al banco para cambiarlo “intenté negociar con el banco pero no aceptaron el cambio de hipoteca” . Ha abonado 120.000 Euros de intereses y sólo 60.000 de capital.

“Nos fiamos de un conocido”

La hipoteca la hicieron a través de un conocido que trabajaba en una entidad bancaria. Cuenta a COPE que fue la única opción que les ofrecieron, no les hablaron de otro índice de cálculo, “ confiamos y lo hicimos así”. Después, revisando la hipoteca se dieron cuenda de que no supo nunca lo que estba firmando. “No hay por donde cogerla, no se puede leer, es que no se entiende nada, te dan 5 fórmulas matemáticas imposibles de entender por una persona normal”.La sentencia del Tribunal Europeo deja en manos de los jueces españoles la dcisión de anular ese IRPH de las hipotecas si comprueban que su comercialización con fue clara y comprensible y eso es lo que denuncia Asunción. Como ella, miles de afectados esperan que se les de la razón y que se les devuelva lo que pagaron de más.