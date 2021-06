¿Pedir un anticipo? No es necesario con el salario bajo demanda

Según los últimos estudios realizados en Europa España es uno de los países donde los empleados están más interesados en cobrar su salario bajo demanda. Pero ¿Qué es eso del Salario bajo demanda? Se trata de acortar el periodo de cobro del sueldo o recibir la parte del salario del periodo ya trabajado cuando lo necesiten. Si una persona cobra 2.000 euros al mes y necesita una parte de su sueldo el día 10, se divide el salario mensual entre 30 y se multiplica por los 10 días ya trabajados. No tendrá que pedir un anticipo a la empresa, ni un préstamo a una entidad. El 75% de los empleados españoles afirman ser partidarios de esta modalidad aunque bien es cierto que todavía no está desarrollada en España.

El 22% de los españoles llega a fin de mes tirando de tarjeta

Tiene grandes ventajas sobre todo para el trabajador en un país en el que el 22% no llega a final de mes si no es tirando de tarjetas. Pilar LLácer, Directora del centro de trabajo de futuro en EAE business school explica a COPE que “esta modalidad tiene sobre todo grandes ventajas para el trabajador en cuanto que permite evitar los préstamos de los trabajadores, fomentar la salud financiera de quien tiene un sueldo más ajustado o por alguna circunstancia necesita cobrar en un periodo que no está establecido y sobre todo lo más importante, hay profesionales muy demandados y siempre que se incorporen medidas de flexibilidad va a ser una forma de captar ese talento”.

¿Para cuándo?

De momento se hace con determinados profesionales que están muy demandados, para atraer los mejores perfiles profesionales, también con free lance, o trabajos por proyectos. Es una opción legalmente viable, pero requiere una trabajo extra de los departamentos de personal, nóminas y administrativo y “es importante tener una transformación digital para que pueda ser realizado de una manera sencilla”. Además conlleva beneficios para la compañía porque aumenta la satisfacción de los empleados y su fidelización con la empresa, están más contentos y se implican en el proyecto empresarial. De momento está muy poco extendido, aunque va cogiendo fuerza la tendencia de flexibilizar la parte salarial.