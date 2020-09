La otra cara de los créditos ICO: "Es pan para hoy y hambre para mañana"

El cierre total de la economía durante lo peor de la pandemia obligó a pymes y autónomos a recurrir a la línea de préstamos ICO Covid puesta en marcha por el gobierno. Primero se aprobó una línea de cien mil millones y luego otra de cuarenta mil para dar liquidez a quienes habían visto caer la actividad de sus negocios debido a la hibernación de la economía y después a la caída de la actividad por las restricciones debido a los nuevos brotes.

Pero esos préstamos hay que devolverlos... ¿y qué pasa si no puedes volver a la actividad? Es el caso de Juan, un feriante de la Coruña, con cuatro prestamos, uno del Banco Europeo de inversiones y tres del ICO y un año sin facturar. No entra dinero pero sí las facturas.

A Juan el confinamiento le pilla con dos préstamos que había pedido para poner a punto el negocio antes de comenzar la temporada en abril. Llega la pandemia y cree que será cuestión de unos meses. Solicita una moratoria de esos préstamos y pide otros dos del ICO para afrontar el pago de esos préstamos que no puede pagar porque no tiene ingresos.

"Solicité dos préstamos ICO para poder ir pagando letras de los otros préstamos que tengo que pagar. A mí me empiezan a contar ya los pagos de los préstamos nuevos del ICO-Covid, por lo que en lugar de dos letras pasaría a tener cuatro", asegura Juan.

Además, para volver a la actividad el próximo abril, Juan tendría que afrontar más pagos como seguros, ITV, certificados de los ingenieros de revisión de los negocios... Y todo esto después de un año y medio sin facturar.

La situación es muy complicada, y no es el único, hay miles de autónomos en esta situación. Es lo que alertan desde UPTA (Unión de profesionales trabajadores autònomos) Miles de autónomos que se acogieron a esa línea de crédito en las primeras semanas de confinamiento tienen que afrontar los primeros pagos a finales de este mes en muchos casos sin haber podido volver a la actividad o con una facturación muy limitada. Por eso piden al gobierno que apruebe una moratoria de esos préstamos para aquellos autónomos que no hayan vuelto a la actividad o que estén facturando por debajo del 50%.

Carlos tiene una academia, en Alcalá de Henares, de apoyo de primaria, secundaria y universitarios. Lleva cerrado desde abril y también pidió un préstamo ICO por valor de 15.000 euros. "Pedí el ICO-Covid para hacer frente al alquiler, las nóminas y la cuota de autónomos", asegura. Él lo ha tenido aún más complicado porque no ha podido acceder a la ayuda de cese por actividad ni tampoco a ertes por fuerza mayor, tenía 14 trabajadores, porque su actividad se puede desarrollar de manera telemática. El problema es que practicamente no hay demanda. Ha tenido que despedir a 10 de sus empleados y de aquí a abril, que es cuando tiene que empezar a pagar, no sabe cómo lo va hacer. Por eso, tiene claro lo que supone un préstamo ICO en una situación de pandemia.

"Es pan para hoy y hambre para mañana si no te dejan trabajar. Sólo me permiten tener a seis alumnos por clase y con eso yo no puedo pagar las facturas", ha señalado a COPE.

A fecha de 21 de septiembre el ICO ha registrado 809.530 operaciones de financiación, prácticamente el 90% de ellas han sido firmadas por pymes y autónomos. Este dato muestra dónde está el verdadero problema de liquidez de nuestra economía en esta crisis. Pero una pandemia que limita o impide volver a la actividad puede hacer que sea muy complicado devolver esos préstamos cuando toque.