Otegi anuncia que EH Bildu votará a favor de los presupuestos del Estado, salvo sorpresa

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este miércoles que la coalición votará a favor de los presupuestos generales del Estado para 2021 "salvo sorpresa, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote".

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha explicado que el pacto "no está cerrado" pero han avanzado "lo suficiente" como para entender que están "en disposición de votar favorablemente esos presupuestos, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote"."Soy optimista, no hago la previsión de que se tuerzan", ha afirmado.

Otegi ha detallado que la decisión la deberá ratificar la militancia y ha justificado el voto a favor: primero, porque "todo el mundo es consciente de que los presupuestos son algo más, se juega la orientación política del Estado para los próximos años".

En segundo lugar, porque EH Bildu está observando una "receptividad" a su petición principal, que es "blindar los derechos de la gente; en su día acordamos (derogar) la reforma laboral, pero hay aspectos que poner encima de la mesa, como las pensiones, para lograr unos presupuestos que protejan a la gente".

Según Otegi, su relación con los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, es "fluida". "La gente se sorprende cuando digo estas cosas, pero tengo la impresión de que llevo hablando toda mi vida con el Partido Socialista", ha añadido.

Eso sí, no cree que haya fotografía con Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi, aunque no le preocupa porque "es lo de menos".

En cambio, ha opinado que los acercamientos de presos de ETA a Euskadi que se están dando en los últimos meses "llegan tarde y son del todo insuficientes. Ahora mismo mantener la dispersión de los presos no tiene sentido. Hay que intensificar los movimientos en este sentido. Nosotros no queremos mártires, queremos sacar a la gente de la cárcel".

Respecto a los "ongi etorris", las bienvenidas a los presos de ETA salidos de la cárcel, Otegi ha defendido que un recibimiento no quiere "revictimizar a nadie. Se va a recibir a un vecino que ha pasado muchos años en la cárcel. ¿Cuándo las autoridades van a Intxaurrondo el 12 de octubre nos revictimizan a los torturados en ese cuartel?", ha preguntado.