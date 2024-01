Noan reivindica el pop rock en el Benidorm Fest tras años de ser "el raro que seguía flipando con Green Day"

Noan creció en una década de los 2000 en la que el pop rock vivía su apogeo con bandas como Sum 41 o Green Day, pero la adolescencia la pasó en unos años 2010 en la que los sintetizadores silenciaron a las guitarras. Tras años de ser "el raro que seguía flipando con Green Day cuando no estaba de moda y escuchaba El Canto del Loco en 2015", ahora reivindica su género en este Benidorm Fest.

Y es que ahora que "las guitarras y el sonido más dosmilero parece que vuelven" tras unos años en los que "parecía como que se despreciaba un poco el rock", él se presenta al Benidorm Fest con 'Te echo de -'. En una entrevista con Europa Press, ha subrayado que este género sigue "gustando mucho" y la gente sigue "escuchando grupos de esos años".

"Creo que hace falta un poco de aire fresco con gente joven que sigue haciendo esto, que es lo que le gusta y lo que disfruta tanto tocando", ha manifestado, y ha considerado que en ocasiones, las modas musicales pasan "demasiado rápido".

De hecho, añade, "considero que es el error muchas veces de otras bandas y otros artistas de ir un poco a lo que se lleva, a donde le mueve el viento en lugar de hacer lo que les apasiona". "Creo que eso la gente lo nota", ha añadido.

"Quiero decirte que lo siento, quiero decirte que no pienso en nadie más, que me he quedado en los huesos, pensando en los besos que ahora a otro le das", canta Noan en su canción del Benidorm Fest, un tema de desamor muy del estilo de su discografía, donde predominan canciones de corte romántico.

Explica que "muchas de ellas son historias reales" y que ha ido cogiendo "un poco de aquí, un poco de allá". De hecho, es graduado en Psicología y cuenta que también se ha inspirado en historias que le han ido transmitiendo su familia, amigos y otras personas. "Lo que nos acaba moviendo a todos y lo que mueve el mundo es el amor", ha añadido.

HACER MÚSICA DESDE ASTURIAS

Precisamente fue esta carrera la que le hizo mudarse de Euskadi a Asturias, donde se quedó a vivir y trabaja con su productor, Juan Ewan. Casualmente, él era parte de El Sueño de Morfeo, el grupo que representó a España en Eurovisión en 2013, la última vez que el festival se celebró en Malmö (Suecia), como este año.

Preguntado sobre la decisión de continuar escribiendo y produciendo música desde Asturias y no mudarse a grandes capitales para hacerlo, Noan defiende que se siente allí "súper cómodo" y con la "libertad para componer". "De hecho, muchas veces gente de Madrid también se anima a venir aquí porque es un poco un oasis para componer", ha añadido.

"Cuando vengo a Madrid, porque sí es muy necesario venir para hacer promoción, ir a conciertos y estar en eventos, yo vengo las veces que haga falta, pero de momento lo estoy gestionando así y lo estoy gestionando bastante bien", ha señalado.

Y subraya: "Yo sigo siendo el romántico que cree que lo más importante es la música. Parece cómico, pero a veces se tiende a pensar que no es lo más importante". Por lo que insiste en que de momento continúa trabajando en Asturias con su productor.

LAS "SEÑALES SUBLIMINALES" HACIA BENIDORM

Además de Ewan, Noan también es amigo de varias participantes en Eurovisión, como Edurne (2015), y el Benidorm Fest, como Vicco que el año pasado fue tercera con 'Nochentera', pero ha acabado de despuntar como la canción más escuchada.

"Es curioso, pero todo esto ha ido fluyendo y ahora que estoy haciendo promoción y entrevistas, ahora que estoy en el Benidorm es cuando me estoy dando cuenta de que todas las piezas han encajado de alguna manera en mi entorno son como señales subliminales de que me tenía que presentar", ha añadido.

De hecho, no es la primera vez que lo hace. Ya en 2023 participó con 'Me Matas' y, aunque no fue seleccionado, sí le invitaron a cantar en el Euroclub, una fiesta paralela de la semana del Benidorm Fest a la que acuden algunos de los cantantes que quedaron cerca de ser seleccionados.

"Fue una experiencia súper bonita, me invitaron a cantar y eso ya indicaba que podía ser una oportunidad para volver a presentarme". La canción salió en noviembre, pero gracias a las redes sociales, "explotó" en verano y lleva más de siete millones de reproducciones, incluso sin llegar al Benidorm.