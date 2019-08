Nissan Ávila dejará de fabricar después de 60 años y deja a 90 personas en la calle

Un 17 de diciembre Jesús empezó un nuevo trabajo. Él es natural de Ávila y allí, Nissan tiene una sede que da trabajo a 450 personas. 90 de ellos no van a tener que desplazarse a su puesto laboral porque ya no existe. Y es que desde hoy esta empresa se renueva y pasa a ser una fábrica de piezas. 60 años de actividad que se transforman. Y se modifica también, la situación de los trabajadores.

Aunque Jesús nos comenta que no parece que muchos de ellos van a perder el empleo, tienen miedo a cómo puede afectar el cambio de actividad económica y a una eventual colocación en una fábrica de Valladolid, lo que supondría una hora y media de coche aproximadamente: “¿qué haces con tu familia?”.

Y es que Nissan Ávila es la compañía que más trabajo genera en esta localidad, de la que dependen cientos de empleos directos y decenas indirectos. Pero también, toda la riqueza que genera “si yo no tengo dinero no lo puedo gastar en otra empresa y, por tanto, es otra persona la que pierde en esta operación”.

¿Cuáles son los plazos?

Hoy la planta cierra y abrirá en septiembre ya convertida en una fábrica. El camino es largo, hay que reformar la nave del que no queda mucho. Jesús no tiene muy claro si va a ir bien “la furgoneta mueve mucho. Cristales, gomas… y esto que se va a hacer no le veo mucho futuro porque la mayoría de las piezas son para vehículos que ya no se fabrican”.

Falta de información

Los trabajadores han echado de menos en todo el proceso más información. Con una “crispación” creciente y con muchas dudas, el pasado mes, a las puertas de la fábrica se convocó una huelga. Fue secundada por el 80% del personal. A partir de ahí “dirección dió unas indicaciones que no nos creímos mucho pero que sirvió para desconvocar una huelga indefinida”.

¿Qué pasa a partir de ahora?

“Siempre que hay cambios, afecta. No sé por qué, pero afecta”. Jesús lo tiene claro. Y seguro tiene que no va a continuar: “los que estamos eventuales no nos van a renovar”: “Yo empiezo a trabajar en otra empresa pero tengo compañeros que no tienen esa suerte”.

Aunque nos comenta “habrá una bolsa de trabajo” de la que irán recurriendo “cuando aumente carga de trabajo” y esperemos que en el futuro estén todos los empleos y que esta empresa vaya bien”.