Nadia Calviño afirma que fondos UE no pueden quedarse en un mero rebote económico

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado en León que los fondos del plan europeo de recuperación "no pueden quedarse en un mero rebote económico", y recalcado que deben incidir más en los territorios con un menor desarrollado durante los últimos años.

En declaraciones a los periodistas, a su llegada al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la ministra ha destacado la importancia de poder explicar a los empresarios cuáles son las prioridades del Gobierno en el ámbito económico y, sobre todo, escuchar sus inquietudes y responder a la mismas para que sean "parte activa en el desarrollo y aplicación de estos fondos".

Calviño, que visita este lunes en León el Incibe y la Universidad y mantendrá un encuentro con empresarios de Castilla y León, ha destacado que España se encuentra en un momento muy importante, pendiente de que se apruebe el plan de recuperación presentado a la UE.

"Es necesario que empiecen a fluir estos fondos en la segunda parte del año para impulsar procesos de modernización y transformación de gran envergadura que permitan un crecimiento más sostenido en el futuro", ha apuntado la ministra.

Ha insistido en que para el Gobierno es importante que este crecimiento no se quede en un mero rebote económico, y sobre todo que no se centre en las partes del territorio que tienen un mayor crecimiento o que han tenido una mayor modernización en décadas anteriores.

Al respecto, ha agregado que la provincia de León y Castilla y León tienen que jugar papel activo en la aplicación de estos fondos.

"Con ese objetivo me voy a reunir con sus empresarios para explicarles los elementos fundamentales del plan de recuperación y escuchar sus proyectos e inquietudes", ha señalado.

Ha añadido que la cohesión social y territorial es uno de los ejes vertebradores del plan de recuperación y ha recordado que, al contrario que los fondos territorializados, es de carácter nacional y tiene que basarse en proyectos tractores que abarque el conjunto del Estado.

No obstante, ha precisado que eso no quiere decir que no se puedan destinar un volumen muy importante de los fondos a dinamizar la España más despoblada mediante la mejora de la conectividad, el despliegue del 5G, la protección de los ecosistemas y a todos los elementos que pueden suponer un motor de crecimiento en el conjunto del país.

"En ese contexto, Castilla y León es una de las regiones más afectada por al despoblación y el envejecimiento, y le queremos prestar una especial atención", ha concluido.