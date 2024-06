Miles de autónomos tendrán que devolver las ayudas concedidas en la pandemia: más de 6000 euros

Más de 150.000 autónomos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiéndoles explicaciones por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Unas ayudas que se les concedieron para contrarrestar el parón y la caída de ingresos de sus negocios y que ahora muchos tendrán de devolver. Las cantidades pueden incluso superar los 6.000 euros. Les han dado 10 días desde que recogen la carta o reciben la notificación telemática para justificar que cobraron ese dinero de forma correcta.

El susto al abrir el sobre con remite de las mutuas ha sido importante. Ahora muchos van a contrarreloj para justificar que la ayuda que les dieron hace cuatro años sí les correspondía.

Es el caso de Pedro Soria, que tiene un negocio de alimentación deportiva en Zaragoza. Durante la pandemia tuvo que echar el cierre, como tantos y tantos autónomos, y que no sabe por qué llega ahora esa reclamación: “Alguien me tendrá que explicar por qué me reclaman, qué estaba mal, cuando yo tenía una ayuda concedida. Si no lo sé, ¿qué es lo que voy a alegar?”.

Esa ayuda que recibieron los autónomos en 2020, en plena pandemia, también contemplaba la exención de las cuotas de la Seguridad Social, de manera análoga a los ERTE de los trabajadores por cuenta ajena. Solo tenían que presentar una declaración responsable.

El Tribunal de Cuentas dice ahora que muchos de ellos incumplían alguno de los requisitos y desglosa las causas de incumplimiento: 5.433 personas recibieron la ayuda sin estar dados de alta como autónomos; 35.764 autónomos no estaban al corriente de pagos de las cuotas; 6.917 recibían otra prestación incompatible; en 72.615 las ayudas estaban mal calculadas: 20.699 recibieron menos dinero del que les correspondía y el resto, 51.916, recibieron más. Además, dice que 156.066 personas recibieron la ayuda a pesar de estar dados de alta en actividades económicas que no se vieron afectadas por el confinamiento.

Por otro lado, debido a los errores en la asignación de las ayudas, el Tribunal de Cuentas estima que 69.269 personas dejaron de pagar erróneamente las cuotas de la Seguridad Social. “Ahora ponte a hacer de detective con los papeles de hace 4 años. Vete a un lado, al otro, pregunta... Yo llevo perdidas dos mañanas, con el negocio cerrado, por los 2.000 euros que me reclaman. Así que la pérdida es doble. Y, encima, los quebraderos de cabeza”, explica Pedro.

Desde las asociaciones del sector creen que el plazo de 10 días que les han dado es insuficiente y por eso piden que se amplíe por lo menos a 30 días y que se permita a los afectados el pago fraccionado, en caso de que tengan que devolver el dinero. “Es absolutamente insuficiente, puesto que, la mayor parte de los autónomos que han recibido este requerimiento cuentan con poca capacidad de gestión, personal insuficiente y poco o ningún acceso a los servicios de asesoramiento que les permitan atender lo requerido en el plazo de 10 o 15 días”, señalan desde ATA y UPTA.

“Hacemos un llamamiento urgente al Ministerio para que resuelva una situación que afecta a más de 150.000 trabajadores y trabajadoras autónomas, es una situación inadmisible que los afectados por la subsanación o devolución de ayudas del Covid sufran esta persecución. No se está teniendo en cuenta la situación de máxima vulnerabilidad y emergencia que padecimos, y deben cambiarse urgentemente las condiciones, poder aplazar el pago correspondiente y ampliar los plazos para que puedan presentar a tiempo toda la documentación y alegaciones pertinentes”, añaden las dos principales asociaciones del sector.

De los más de 5.000 millones de euros que le supuso al Estado esta ayuda, que benefició a casi la mitad de los autónomos que había en aquel momento en España, el Tribunal de cuentas calcula que 500 millones se dieron de manera errónea.