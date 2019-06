Un mes del registro de la jornada de trabajo: ¿se han puesto ya sanciones?

Desde hace un mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueba si las empresas cuentan con un registro de jornada para confirmar que las horas realmente trabajadas se corresponden con las que están contratadas y evitar así el fraude en el empleo parcial y asegurar que las horas extra son cobradas. En el registro debe constar la hora de entrada y de salida del puesto de trabajo de cada trabajador de forma diaria, no siendo válida una contabilización de las horas extra a fin de mes.

En España más de 735.000 trabajadores realizan un total de 5,7 millones de horas extra a la semana, de las que más de 2,6 millones (realizadas por más de 346.000 empleados) no son cobradas ni cotizadas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativos al primer trimestre del año.

Tras un mes, no hay constancia de sanciones pero sí de inspecciones. Desde Trabajo aseguran a COPE que las inspecciones han sido rutinarias y no específicas por el horario salvo algunas denuncias que han recibido. En UPTA, la asociación de profesionales y autónomos, no tienen constancia de esas sanciones. Eduardo Abad, su presidente, asegura a COPE que los inspectores “advertian del cumplimiento y que en este mes se ha hecho sobre todo pedagogía”.

Y pedagogía se necesita mucha porque los autónomos con empleados advierten que no hay reglas claras. No solo supone una nueva carga porque son administradores, proveedores, secretarias, trabajadores etc, y ahora tienen que controlar ese registro, sino que además viven en una completa incertidumbre. Jesús, que tiene una asesoria en Santiago con varios trabajadores, explica a COPE que tienen dudas sobre su aplicación: "¿Cuándo tenemos que desplazarnos a Orense o a Oviedo a atender a un cliente ¿cuándo arrancamos la jornada? ¿Cuando cogemos el coche, o cuando llegamos a nuestro destino? ¿Y cuándo terminamos? ¿Cuando volvemos a la oficina o cogemos el coche de vuelta? Es que no lo sabemos”.

Trabajan por proyectos y cuentan con el sistema de control informatizado. Hasta ahora, los trabajadores tenéan un acuerdo de compensación de horarios. Pero Jesús teme que un dia “nos hagan una inspección y nos digan esto está bien o está mal.” Y los inspectores piden refuerzos: son 1.800 para todas las empresas de España.