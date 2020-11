El mercado digiere las primeras ventas de la semana sin dejarse demasiados pelos en la gatera

Este miércoles los inversores comienzan el día en el “chill out”, optan por cierto relax después de tres sesiones de euforia y de subidas verticales en los precios. La Bolsa se ha recuperado esta semana con una inusitada rapidez, pero no ha generado excesivos vértigos. Al menos todavía. El índice Ibex 35 se ha plantado en un par de zancadas en su nivel más alto desde el pasado mes de febrero. La Bolsa vale hoy casi 60.000 millones de euros más que el pasado viernes. Ha subido un 13 por ciento largo en tres sesiones y acumula una ganancia del 21 por ciento en las últimas diez jornadas. No extraña, por tanto, que algunos inversores caigan en la tentación de hacer caja. Pero las ventas no son demasiado virulentas. Ni mucho menos. Esta semana el dinero ha buscado con ansia las empresas que han sido más castigadas en los últimos meses por los efectos de la pandemia. Hoy toca recuperar cierta calma. El índice Ibex 35 retrocede un 0,6 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 7.740 puntos.

Hoy los mercados dispondrán de alguna referencia de peso, como los precios a la producción de la zona euro o la inflación en Estados Unidos, que se conocerá a las dos y media. Ya se sabe que el PIB del Reino Unido ha crecido un 15,5 por ciento en el tercer trimestre, después de la severa contracción que sufrió en los dos anteriores. En el segundo trimestre se contrajo un 19,8 por ciento. Ya se sabe también que el IPC de Alemania ha aumentado una décima en octubre.

Hoy se espera una nueva comparecencia pública de la presidenta del Banco Central Europeo. Ayer Christine Lagarde se mostró cautelosa, aunque las noticias sobre las vacunas son alentadoras. Dejó claro que moverá ficha en diciembre, al igual que ha dejado entrever también la Reserva Federal de Estados Unidos. Aumentará su programa de compra de bonos y garantizará la provisión de liquidez a los bancos. Ha dejado claro que las condiciones de financiación seguirán siendo “excepcionalmente favorables” todo el tiempo que sea necesario. Además, contempla la creación de varios “bancos malos” que asuman los préstamos fallidos de las entidades financieras y facilite que éstas puedan seguir dando crédito. El próximo consejo del BCE está previsto para el 10 de diciembre. La próxima reunión de la Reserva Federal se celebrará el día 16 del mismo mes.

En los demás mercados, el euro pierde gas. Se cambia por menos de 1,18 dólares, cuando hace un par de días llegó a superar el cambio de 1,19. Destaca la subida de la lira turca, que ha subido hasta rozar el cambio de 8 unidades por dólar. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha ha asegurado que ultima una nueva estrategia de crecimiento económica financiada en gran parte por la inversión internacional. La evolución de la lira afecta especialmente al BBVA, que tiene importantes intereses en aquél país.

Paralelamente, los inversores salen del refugio que supone el mercado de deuda, lo que hace bajar los precios y subir su rendimiento. En pocos días la rentabilidad del bono español ha pasado del 0,08 por ciento hasta el 0,20. Hoy baja hasta el 0,15 por ciento. El bono de Estados Unidos a ese mismo plazo rinde un 0,94 por ciento. En el mercado de materias primas, el petróleo sube otro peldaño ante la esperanza de que pronto comience a recuperarse la actividad económica y, con ella, la demanda de carburantes. El lunes se disparó de manera casi circense. Se encareció un 8 por ciento ante la esperanza de que no tarde en recuperarse la actividad económica y la demanda de carburantes cuando lleguen las vacunas contra el coronavirus. Hoy el crudo del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se acerca poco a poco a los 45 dólares. La OPEP, según el ministro argelino de energía, podría prolongar los recortes de producción si fuera necesario. Se espera que en enero la OPEP y Rusia reduzcan sus exportaciones en otros dos millones de barriles diarios. Hoy la Agencia Internacional de la Energía publicará su análisis del mercado y sus previsiones sobre la demanda de crudo para el próximo año.