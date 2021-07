Menos beneficiarios del bono social eléctrico, y no por falta de necesidad

En 2019 el número de familias vulnerables que tenían un bono social para ayudarles a afrontar la factura eléctrica era de un millón trescientas mil: se había multiplicado por cuatro con respecto al año anterior debido a los ajustes que hizo el gobierno. El último dato que obra en poder del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico es de algo más de un millón doscientas mil, 100 mil menos. Esto se debe a que los requisitos se endurecieron y muchas familias no renovaron su petición, que caduca a los dos años. También a que su contrato de luz tiene que estar vinculado a una comercializadora regulada, es decir, a una empresa auxiliar de las grandes eléctricas controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no del mercado libre. Hay que estar muy atentos a quién nos vende la electricidad para evitar contratar con una que esté en el mercado libre. En la página del ministerio aparecen las que sí pertenecen al mercado regulado. Pero el requisito más importante es el económico y aquí los baremos están bien cerrados.

Para ser considerada familia vulnerable y tener acceso a un descuento del 25% de la factura eléctrica, los ingresos no pueden superar los 11.862,90€, si no hay menores en la unidad familiar, los 15.817,20€ si se convive con un menor y 19.771,50€ si se convive con dos. Hablamos de euros brutos al año.

Las familias numerosas (con más de 3 menores a cargo) deberán acreditar unos ingresos brutos anuales de no más de 15.817,20€.

Más de la mitad de los beneficiarios (612.000), son considerados vulnerables severos: además de un descuento del 45% en el recibo, tendrán el IVA reducido al 10% hasta final de año independientemente del precio del kilovatio. También pueden gestionar una ayuda de su ayuntamiento que les cubra hasta el 50% del recibo y, muy importante, si no la pagan no se la pueden cortar. Se consideran vulnerable severa aquella familia en la que todos sus miembros que tienen ingresos, perciben pensión mínima, y no perciben otros ingresos cuya cuantía anual supere los 500 euros. Los ingresos totales no pueden ser superiores a los 7.908,60€.

Los trámites son bastante engorrosos pero se pueden hacer por internet a través de la página https://www.bonosocial.gob.es/. Ahí aparecen los requisitos y la ruta para solicitarlo. Se hace, directamente con la compañía que te suministra la energía.

Mº Del Mar Aguado es una de esas personas vulnerables severas. Vive en un piso de Cáritas. La ONG de la Iglesia le ha gestionado el bono social y las ayudas que le permiten “comprar pan o leche o lo que necesite”. No gasta mucho, pero tiene la tranquilidad de que “si no puedo pagar el recibo, sé que no me van a cortar la electricidad”.

Ni el tarifazo, ni la angustia económica que ha supuesto la pandemia, han hecho crecer el número de beneficiarios. Es complicado pedirlo y los requisitos son muy estrictos. Otro de ellos es que no tengas recibos impagados con tu compañía.