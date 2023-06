Más del 13% de inquilinos o propietarios se retrasan en los pagos de su hipoteca o alquiler

Más del 13% de las personas que tienen una vivienda, se han retrasado en el pago de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 meses. Son algo menos que el año anterior.

Sin embargo, la situación económica nos ha obligado a recortar en los gastos generales que requiere el hogar, como la factura energética o la comunidad, según los datos del informe anual que elabora la Red europea de Lucha contra la Pobreza.

Mantener un techo se ha convertido en la prioridad de los españoles que recortan en otros aspectos importantes como en suministros o alimentación.

Recortamos en la factura energética

Casi dos de cada 10 no han podido mantener la casa caliente este invierno. Son 4 puntos más que el año anterior. Y los que si se podían permitir en lujo de pagarla, aún así han pasado frío como Raquel, madre sola de dos hijos. “Yo me he cortado en la calefacción este invierno porque la puse menos horas durante el día y la he bajado un grado con respecto al año anterior. Aún así -explica- casi no lo he notado en la factura, que seguía siendo muy alta”.

Más frío, pánico a los imprevistos

La subida de las hipotecas y los alquileres, el impacto de la subida de los precios, ha hecho que el 6% de los españoles no puedan comer carne o pescado siquiera dos veces a la semana, y un dato preocupante más, 4 de cada 10 no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

En el caso de Raquel, que tiene un buen trabajo, “los imprevistos te hacen una faena, porque entre lo caro de la luz y el gas, la compra que está inalcanzable, si encima tienes, por ejemplo que cambiar las ruedas del coche, pues le puedo hacer frente pero malamente porque ya tienes el sueldo repartido nada más recibirlo, y no te puedes permitir ni ir a un restaurante o a tomarte algo porque te sientes culpable: Confiesa que "te entran hasta remordimientos -confiesa- haces frente pero están a lo mejor gastando por encima de lo que tienes y tirando de lo poco que has guardado, porque se está yendo todo”.

¿Se está americanizando nuestra economía?

El economista Antoni Cunyat asegura que “avanzamos en algunas cosas hacia una americanización de la economía española. En Estados Unidos 6 de cada 10 familias no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

Es un dato preocupante porque ante una situación así, claro, ¿qué haces? El hecho de no tener colchón indica que el impacto que ha tenido el incremento de la inflación, el incremento de los tipos de interés es dejarte sin colchón, dejarte sin red, y cuando te dejan sin red al primer golpe te la pegas bien pegada”.

La subida de la vida se ha comido el colchoncillo que nos habíamos hecho en la pandemia y la subida de intereses nos ha mermado la capacidad de pedir préstamos. Cunyat es optimista.

Los dados apuntan a que las cosas no van tan mal, porque ”los datos macroeconómicos, que acaban arrastrando a la situación particular de cada familia, y son positivos: parece que la inflación se está moderando, los servicios de estudios de los bancos han revisado al alza los datos del PIB, para 2.023 y 2.0 24...parece que el futuro es más halagüeño de lo que se preveía a finales de 2.022.

La previsión es que las cosas mejoren un poco, no que haya un vuelco espectacular, pero como mínimo las cosas no vayan a peor”.

Aun así,el barómetro realizado por la Red Europea contra la Pobreza ha puesto de manifiesto que en nuestro país el 45% de los hogares españoles, tienen dificultades para llegar a fin de mes: 1 de cada 5 personas, está al límite.