Marc Vidal avisa al FMI de la "irresponsable" manera de contar el empleo en España: "El método Yolanda Díaz"

Yolanda Díaz asegura que los algoritmos no andan solos por las calles, ¿qué quiere decir con ello?

"Esto viene de una incomprensible conferencia que ofreció la semana pasada en Estados Unidos. En un momento épico de su intervención dijo algo así como que ‘los algoritmos no andan solos por la calle y los algoritmos no despiden libremente a la gente’. Su preocupación por si un conjunto de instrucciones definidas y secuenciales diseñadas para realizar una tarea, caminan o no por las calles es, como menos, exótico", ha explicado el analista económico, Marc Vidal en Herrera en COPE.

También habló de los datos de paro en España que, según ella, "son la envidia y sorpresa del propio Fondo Monetario Internacional", "que no se explica como es posible que España haya logrado reducir el desempleo de esta manera y en tan poco tiempo". Esencialmente, añade el analista "durante su mandato en el ministerio de Trabajo".

El método Díaz

En este sentido apunta Vidal que "por si nos esta oyendo algún miembro del FMI, y por si quieren trasladar al resto de países la irresponsable manera de contabilizar el empleo del nuestro, yo les cuento el ‘método Díaz’. Y sin algoritmos".

Algo que tiene que ver con el cambio de denominación de los parados, ocupados o ‘parados’ discontinuos. "Sólo se considera desempleado una persona que no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia, que esté disponible para trabajar en los próximos quince días y que demuestre que busca empleo. Y así te sale menos paro".

La 'retorcida' trampa

También sale menos paro "cuando en tres años se te van de España más de 750.000 jóvenes en busca de un futuro laboral, el 42% de infraempleo o al millón de parados discontinuos que, ni trabajan, ni cobran de su empresa. Personas que en algún caso incluso cobran subsidio de desempleo, pero no son parados".

En el FMI, una de dos, advierte el comunicador "o se quedaron sorprendidos por descubrir que los algoritmos no caminan por la calle, o porque se dieron cuenta de lo retorcido del método de medición de parados español o porque sinceramente estaban pendientes de terminar la reunión y pillar como fuera la salida de emergencia".