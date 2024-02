Marc Vidal apunta al gran desafío de Galicia tras las elecciones que afectará al empleo: "Experimentos"

¿Tiene que ver el resultado electoral en Galicia con la economía? Seguro que hay otras razones, "pero la que suele tener más peso cuando un partido revalidada una mayoría absoluta, es la estabilidad económica", explica en Herrera en COPE el analista económico, Marc Vidal.

Especialmente cuando frente a la continuidad favorable, se opone un lío monumental. "Los gallegos no se creyeron lo de subir impuestos a los ricos, saben que al final el esfuerzo fiscal crece para todos; no se creyeron lo de reducir la jornada, saben que eso es menos productividad; no se creyeron lo de incrementar subsidios y ayudas, saben que eso crea dependencia; y no se creyeron lo del crecimiento, porque allí donde gobiernan socialistas con nacionalistas, la economía se hunde".

Históricamente, Galicia se ha caracterizado por su "fuerte dependencia de actividades tradicionales como la pesca, la agricultura y la silvicultura. Sin embargo, la era post-industrial, ha propiciado un escenario en el que con eso sólo no se puede garantizar el crecimiento a largo plazo", advierte Vidal.

De ahí que, desde finales del siglo XX, Galicia diversificó su economía. "El sector servicios, el turismo y la industria, destacando automoción y textil, emergieron como motores del crecimiento".

Un giro hacia la diversificación que "ha evitado la dependencia sectorial y ha introducido nuevas oportunidades en el mercado laboral gallego". Y ayer, recuerda, "los gallegos votaron que ese proceso continúe".

El futuro de la economía gallega

Pues el futuro de Galicia plantea "desafíos significativos". La transición hacia una economía más digital representa tanto una oportunidad como un reto. Galicia debe apostar por la innovación en sus sectores tradicionales a la vez que fomenta el emprendimiento tecnológico. Para eso deberá mejorar su infraestructura digital a fin de no quedarse atrás en el panorama global".

Y se deberá analizar algo que pasa hace tiempo. "En épocas de crisis, Galicia amortigua el impacto mucho mejor que otras regiones de España, pero en épocas expansivas le cuesta crecer. De ahí que si miramos en el largo plazo desde 2009, cuando el PP llegó al gobierno autonómico, Galicia figura como la segunda región con mayor crecimiento en términos de PIB per cápita, sólo por detrás de Madrid".

Pero si la revisión la hacemos en segmentos más pequeños, "en épocas de bonanza, su posición cae de manera importante. El gran desafío de la económica gallega es la de equilibrar su modelo de crecimiento para que crezca de manera sostenida independientemente del ciclo económico".

Sin experimentos

Pero es evidente que Galicia no quiere "experimentos". "Sería bueno que el futuro ejecutivo del presidente Rueda, haga una apuesta decidida por liderar una hoja de ruta hacia la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Es lo que le dijeron ayer los gallegos; sigamos abriendo la Salida de Emergencia".