Marc Vidal apunta al desplome de inversión en este sector crucial para el trabajo en España: "Preocupante..."

La inversión empresarial se hunde en España… Un tema cuanto menos preocupante porque no hay que olvidar que la inversión de las empresas españolas, es "un termómetro vital para medir el dinamismo de cualquier economía",

Pues bien, esta inversión, "experimentó un alarmante desplome del 4,8% en el último trimestre de 2023". Un fenómeno que refleja la "reticencia a invertir de nuestras empresas y que se alinea peligrosamente con la caída del 23% en la entrada de capital extranjero el año pasado".

¿La razón?

Es decir, "las empresas españolas invierten menos porque están asfixiadas fiscalmente y la inversión externa se retira por la inestabilidad que se traslada hacia fuera".

"Y poco se hablará de esto", reconoce el analista. Sin embargo, "poco a poco las consecuencias de una mala gestión económica van llegando" porque en economía "todo va muy despacio, especialmente si ante unas políticas intervencionistas, recaudatorias y agresivas contra el sector productivo, lo que impones es más gasto público, déficit y deuda".

Por eso, este descenso "ya no es un hecho aislado", sino que es "el resultado de una tendencia preocupante que frena la iniciativa privada y la inversión".

"Vamos en dirección contraria al resto de la Eurozona, donde la inversión ya ha recuperado los niveles prepandemia y continua creciendo".









España sólo se endeuda

Todo esto quiere decir que al final nuestra estructura económica" se aguanta cada vez más en el consumo".

"Es cierto que en el último trimestre de 2023 la economía nos sorprendió con un alza del 0,6%, pero resulta que la mayor parte de ese incremento vino dado por el consumo público y por la acumulación de existencias". Es decir, "de no ser por estas dos variables, el PIB habría caído, es decir, España no crece ni cuando los datos dicen que crece. España sólo se endeuda".

El desplome de la inversión en bienes de equipo y construcción, sectores clave para el impulso de la actividad económica, "es particularmente preocupante puesto que todavía no han llegado a niveles prepandemia".









En su opinión, "la falta de recuperación de estos sectores no es solo un síntoma de estancamiento, sino un freno para el desarrollo tecnológico y la modernización de la economía". Y el intervencionismo estatal, "lejos de ser la solución, se está convirtiendo en parte del problema".

"A medida que pase el tiempo, que pasará, el déficit, la deuda y el gasto público no podrán amortiguar el desastre monumental que supone el desplome de la inversión empresarial, la caída de la inversión desde el exterior y el hundimiento de la aportación de capital privado", afirma Vidal.

Por último concluye, "y si aún no se nota en la economía real, es por la catarata de dinero público que se pierde en un sistema subsidiado cada vez más alejado de un modelo productivo eficiente que pueda dejar abierta la salida de emergencia".