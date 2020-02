Madrid se convierte por segundo año en la capital mundial de la peluquería

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Jim Shaw & Daisy Carter (Reino Unido), Lisa Polini (Australia), Dee Parker Attwood (Australia), X-presion (España) y Angelo Seminara (Reino Unido) son los cinco ganadores de los International Hairdressing Awards 2020

El famoso peluquero británico Trevor Sorbie ha sido reconocido con el premio de honor International Hair Legend of the Year, mientras que el premio International Hair Influencer of the Year, que reconoce el impacto y la influencia en el mundo de las redes sociales, y ha sido otorgado al peluquero norteamericano Sam Villa

El equipo madrileño X-presion, únicos españoles entre los finalistas, consiguen el premio al International Artistic Team of the Year por su trayectoria en el último año

Los International Hairdressing Awards reunieron alrededor de mil profesionales de 30 países diferentes del mundo en la gran noche de la industria internacional de la peluquería, una consolidación indiscutible en su segundo año de trayectoria. Los International Hairdressing Awards se llevaron a cabo en Madrid - Ifema el domingo 16 de febrero, con retransmisión en directo a través de Internet y una brillante ceremonia de entrega de galardones.

Los ganadores en las cinco categorías han sido revelados esta noche, entre los quince finalistas, procedentes de todo el mundo. Los ganadores de la Best International Men's Commercial Collection han sido Jim Shaw y Daisy Carter (Reino Unido), con una colección llamada "Linear" y compuesta de estilos donde la forma se combina con el arte lineal. El premio en la Best International Women's Commercial Collection ha sido para una peluquera australiana, Lisa Polini, quien participó con una colección llamada "Highland Armour". El premio a la Best International Avant-garde Collection es para Dee Parker Attwood, otra peluquera australiana, que presentó una imaginativa colección llamada "Shallow". El equipo ganador en la categoría de International Artistic Team of the Year han sido los madrileños X-presion, el equipo español que ha sacudido el mundo de la peluquería con sus técnicas innovadoras. Y por último, pero no menos importante, el peluquero italiano residente en Reino Unido, Angelo Seminara, ha sido coronado por segundo año consecutivo como International Hairdresser of the Year.

Las candidaturas han sido elegidas por un jurado compuesto por cinco peluqueros de renombre: Antoinette Beenders, Tabatha Coffey, Beverly C., Robert Lobetta y Tono Sanmartín. Además, el famoso peluquero británico Trevor Sorbie ha sido reconocido con el premio de honor International Hair Legend of the Year, siendo el segundo peluquero galardonado con este premio honorífico, por su carrera en la profesión y por ser una referencia indiscutible para profesionales de todo el mundo, así como un ícono de medios. Por primera vez en 2020, la organización de los International Hairdressing Awards decidió presentar el International Hair Influencer of the Year Award, que reconoce el impacto y la influencia de un profesional de la peluquería en el mundo de las redes sociales, y ha sido otorgado a Sam Villa, uno de los profesionales y educadores más respetados y queridos del mundo.

La gran noche de la peluquería mundial ha reunido en Madrid a los mejores peluqueros de todo el mundo, convirtiendo a la ciudad española en la capital mundial de la peluquería. La noche ha corrido al estilo de los grandes premios, con alfombra púrpura (la alfombra roja de la industria de la peluquería), un desfile con los principales equipos del mundo presentando sus colecciones y una glamourosa ceremonia de entrega de galardones.

La segunda edicion

En su segundo año, la participación ha registrado un nuevo récord, con un crecimiento del 20% en el número de colecciones presentadas. Peluqueros de 41 países (un crecimiento del 55% respecto al año anterior) han ingresado para participar con su trabajo fotográfico. Además, los peluqueros y los equipos artísticos que habían sido seleccionados para participar en las categorías de International Hairdresser of the Year y International Artistic Team of the Year fueron invitados a presentar sus candidaturas, que consisten en una colección fotográfica y un dossier que resume su carrera profesional en el año pasado.

La organización

Los International Hairdressing Awards son una compañía de belleza independiente, impulsada por peluqueros, que ha sido respaldada desde sus inicios por patrocinadores de relevancia internacional que creen en el mensaje y la misión de estos premios, incluidos Revlon Professional y Salón Look Madrid- Ifema, donde los premios tienen lugar. Las dos marcas han hecho una apuesta fuerte y han combinado sus fuerzas para hacer de este evento un éxito internacional. Además, la revista Estetica como media sponsor, con 24 ediciones en todo el mundo, cubrirá y contribuirá a la difusión de este fantástico evento. Por otro lado, Beauty Underground también se ha incorporado como empresa colaboradoras. Para más información, visite www.ihawards.com.

