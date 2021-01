Los retrasos en la fabricación y distribución de las vacunas golpean a las Bolsas

Andan preocupados los inversores ante la exasperante lentitud en el proceso de vacunación de la población. Las farmacéuticas no dan abasto en la producción de viales. Además, las vacunas tardan en hacer su efecto. Por ejemplo, la de Pfizer, que se administra en dos inyecciones, no produce inmunidad hasta pasados 20 días de la primera y una semana después de la segunda. En total pasa cerca de un mes. Y no hay constancia fehaciente de que una persona ya vacunada no pueda trasmitir la enfermedad.



Así que parece que la vuelta a la normalidad será lenta y trabajosa. Los expertos creen que la economía se recuperará a lo largo del año al mismo ritmo que vayan intensificándose las vacunaciones y se vaya recuperando la confianza. Pero el proceso será largo, pesado y complicado. De hecho, en las últimas semanas se está produciendo ya una clara desaceleración de la actividad económica debido a las restricciones a la movilidad y a los confinamientos por la expansión de la pandemia. Y los mercados se duelen.

Los inversores van a disponer hoy de una nutrida panoplia de indicadores macro económicos. Entre ellos, la balanza comercial, las peticiones de subsidios por desempleo y las ventas de casas en Estados Unidos. Además, los mercados tendrán que cotizar las advertencias que puso ayer sobre la mesa la Reserva Federal de Estados Unidos. Su presidente, Jerome Powell, no tocó el precio del dinero y dejó claro que mantendrá el tiempo que sea necesario su programa de compra de activos en 120.000 millones de dólares al mes. Pero ha advertido sobre la ralentización que está sufriendo la recuperación de la economía. La Reserva constata que en las ultimas semanas se ha producido un enfriamiento económico derivado de las restricciones derivadas la extensión de la pandemia de coronavirus.

Pero la gran referencia del día será, sin duda, el dato de PIB de EEUU correspondiente al cuatro trimestre de 2020. Se conocerá a las dos y media de la tarde y se espera con expectación. Los analistas creen que la economía del gigante de las barras y las estrellas creció a un ritmo del 4 por ciento en el último cuarto del año, frente al crecimiento récord del 33,4 por ciento en tasa anualizada que se registró en el tercer trimestre. En total, el PIB estadounidense se habría contraído un 3,5 por ciento en el conjunto del ejercicio pasado.

Ayer la Bolsa de Nueva York cerró ayer con fuertes pérdidas, -las más pronunciadas desde el pasado mes de octubre- lo que lastra a los mercados europeos en la apertura. Se espera, además, que Wall Street abra hoy de nuevo en negativo.

Así las cosas, el índice Ibex 35 baja un 0,6 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 7.810 puntos. Los analistas técnicos sitúan el primer nivel de soporte en torno a los 7.600 puntos. Bajan todos los grandes valores, con la excepción de Bankia, que ha abierto con fuertes subidas. Bankia ha ganado 230 millones de euros en el pasado ejercicio después de provisionar algo más de 500 millones por los efectos de la covid-19. Los inversores dan por bueno el dato, a pesar de que el beneficio se ha reducido un 57 por ciento. El cuarto trimestre se saldó con un beneficio de 50 millones de euros, que es una cifra mejor de la que esperaba el mercado.

En los demás mercados, el oro baja hasta 1.835 dólares por onza. Los expertos del Bank of America esperan que el metal amarillo cotice con un precio medio superior a los 2.000 dólares por onza a lo largo de este año. Para el ejercicio 22 pronostican un promedio de 1.900 dólares.

El petróleo baja hasta 52 dólares por barril de crudo West Texas. El Brent del Mar del Norte cae a los 55. La Agencia Internacional de la Energía ha rebajado por segunda vez en pocos meses sus estimaciones para la demanda mundial de crudo y carburantes. He rebajado sus expectativas en 600.000 barriles diarios en el primer trimestre del año, debido a impacto de la pandemia y los confinamientos sobre el nivel de consumo mundial de carburantes. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se reduce al 0,07 por ciento. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a ese mismo plazo ha bajado hasta el 1 por ciento, cuando el pasado día 12 llegó a superar el nivel de 1,18 por ciento.