Los mercados languidecen en medio de pobres indicadores de actividad industrial

No han sido demasiado tranquilizadores los índices PMI que se han publicado hoy y que miden la actividad en el sector manufacturero. En el conjunto de la zona euro este indicador ha aumentado ligeramente, hasta 47 puntos. No se aleja demasiado de los mínimos de seis años que marcó el mes pasado. Se mantiene por séptimo mes consecutivo por debajo de una lectura de 50, lo que indica contracción de la actividad industrial. En Alemania, Italia y España está por debajo de esos 50 puntos, también en el Reino Unido. En Gran Bretaña, de hecho, la actividad industrial está en niveles que no se veían desde 2012. El empleo ha seguido reduciéndose en agosto en el conjunto de la zona euro. Es el cuarto mes consecutivo con un empeoramiento. Sólo ha mejorado en Francia. Los efectos nocivos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos siguen dejándose notar en la economía europea. De hecho, la confianza de las empresas está en su lectura más deprimida desde finales del año 2012. La excepción ha llegado hoy de China, donde la actividad industrial ha mejorado de forma inesperada en el último mes. Si se mantiene la guerra comercial, la economía china podría frenarse drásticamente en los próximos diez años.

Mañana se publicarán los índices PMI en Estados Unidos. La expectación es grande. Hoy ha sido jornada festiva en el país de las barras y las estrellas, día del Trabajo. De momento, la curva de tipos de interés en EEUU continúa invertida. El bono a dos años ofrece un mayor rendimiento que los títulos a diez, lo que suele interpretarse como síntoma de una próxima recesión económica. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años ha pasado en un santiamén del 2 al 1,5 por ciento. Algo nunca antes visto. Es todo un síntoma. Las letras a uno y tres meses rinden más que el 30 años. Los inversores, además, se mantienen tensos ante la todavía incierta evolución del Brexit, ante la preocupante la situación de Argentina y ante las negociaciones para la formación de nuevo gobierno tanto en Italia como en España. La libra esterlina ha bajado un 1 por ciento ante la posibilidad de que haya una inminente convocatoria de elecciones en el Reino Unido.

Así las cosas, hoy la Bolsa se ha movido con pequeños altibajos, a la espera de más datos. Ha cerrado en 8.815 puntos con una subida mínima del 0,03 por ciento. Los analistas técnicos sitúan el techo de la Bolsa, la resistencia al alza, en la zona de los 8.900 puntos del índice Ibex 35. Por abajo, el primer soporte, el primer suelo sólido se encuentra en los 8.300 puntos.

Han vuelto a flojear las acciones de los bancos, muy castigadas por los tipos de interés en cero y por el debilitamiento de la economía. La complicada situación en Argentina también afecta a muchas grandes empresas españolas, incluidos algunos bancos. El gobierno de Buenos Aires trata de atajar la fuga de divisas. Las empresas deberán pedir permiso para comprar divisas y tendrán que cambiar rápidamente por pesos las que consigan en el exterior. El peso se ha depreciado un 25 por ciento en pocas semanas. Por el contrario, han subido hoy Telefónica e Iberdrola. La eléctrica ha vendido un 40 por ciento de su parque eólico marino en Gran Bretaña por 1.800 millones de euros.

El mercado de deuda pública continúa recibiendo enormes cantidades de liquidez. El dinero llega sobre todo a los bonos alemanes, pero también los españoles, lo que hace subir los precios y bajar los rendimientos. La rentabilidad del “bund” germano ahonda en su rentabilidad negativa, ofrece ya un menos 0,7 por ciento. El bono español equivalente rinde un 0,13 por ciento. Un nivel nunca antes visto. La prima de riesgo de España mejora, baja a 83 puntos. La prima italiana, a la espera de que pueda formarse gobierno, baja un 4 por ciento, hasta 166 puntos.