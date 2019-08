Los mercados financieros internacionales se hunden en medio de la tormenta comercial

Tras el pequeño respiro de ayer propiciado por el primer recorte de tipos de la Fed en una década, los nervios y los números rojos se han vuelto a cebar con los mercados financieros internacionales. La bolsa española, aunque en menor medida, no ha sido ajena a este ajuste y ha perdido un 1,56 por ciento en la sesión. Eso sumado a la mayor caída del año sufrida el martes con un desplome del 2,5 por ciento ofrece un balance negativo acumulado del Ibex 35 en la semana del 3,5 por ciento, y reduce la revalorización en el conjunto del año a poco más del 4 por ciento.

De este modo, el índice Ibex 35 lucha ahora por no perder los 9.000 puntos cuando hace un año rozaba los 10.000 puntos. Con todo, el Ibex no ha sido el peor índice en Europa. Fráncfurt y París se han dejado un 4,4% y un 4,3 5 en la semana. Detrás de este hundimiento general se encuentra las amenazas del presidente Trump de imponer más aranceles a China si no se producen avances en las negociaciones comerciales. Esto ha despertado viejos fantasmas en el mercado que no han logrado contrarrestar ni el primer recorte de tipo en EEUU en más de una década ni la fortaleza del mercado laboral norteamericano.

A los negros nubarrones se ha sumado el desplome sufrido por la libra esterlina. El nuevo primer ministro británico Boris Jonson ha elevado las probabilidades de un Brexit por las bravas y sin acuerdo, lo cual puede ser una debacle tanto para el país como para la zona euro. Por si esto fuera poco, la creciente tensión geopolítica por las nuevas pruebas balísticas de Corea del Norte con el lanzamiento de dos cohetes al Mar del Norte. Situación que viene a echar más leña al fuego a un complejo panorama internacional.

El sector bancario ha vuelto a llevarse la peor parte en este complicado escenario. Santander y BBVA han sufrido recortes superiores al 6 por ciento en las cinco últimas sesiones y no han sido de los peores de la banca. También ha sido una mala semana para Arcelor Mittal. La siderúrgica ha perdido un 12% lastrada por una guerra comercial que ya se está reflejando en sus cuentas. Dentro de este caos, hoy ha brillado IAG con luz propia. La aerolínea ha subido un 6,9 por ciento tras presentar unos resultados semestrales por encima de las expectativas. Ha ganado 806 millones de euros en la primera mitad del año. Un 42% menos, pero eso ha sido debido a los beneficios extraordinarios contabilizados el pasado ejercicio

Fuera del Ibex ha habido tres valores que han sorprendido por sus subidas. Coemac, que ha ganado un 28%, Duro Felguera con un avance del 26% y Deoleo que se ha apuntado un alza del 13%. En el mercado de divisas, el dólar ha perdido gas tras el impulso de ayer ante las dudas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. El euro se ha cruzado hoy a cerca de 1,11 dólares. Los precios del crudo han rebotado ligeramente en las últimas horas después de retroceder cerca de un 10% por el temor a una caída de la demanda derivada de la guerra comercial. El barril de Brent se ha pagado hoy a algo más de 62 dólares.