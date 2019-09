Los mercados europeos saludan la rebaja de tipos de interés en Estados Unidos

Parece que los mercados europeos van a dedicar la mañana a digerir y valorar las decisiones de los bancos centrales de Japón y Estados Unidos. No ha habido grandes sorpresas, así que los inversores apenas han variado sus posiciones. La Reserva Federal estadounidense, en una reunión redujo ayer el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta la banda que va del 1,75 al 2,0 por ciento y dejó abierta la puerta a otro recorte más en este año si la economía pierde más impulso. Las próximas reuniones de la Fed se celebrarán en octubre y en diciembre. La Reserva, de momento, ha aumentado en una décima su previsiones de crecimiento del PIB en este año, hasta 2,2 por ciento, mientras deja en el 2 por ciento sus estimaciones para el próximo ejercicio. Espera que la tasa de paro continúe en el 3,7 por ciento este año y el venidero. La Reserva volvió a inyectar liquidez ayer en el mercado (75.000 millones de dólares), que se suman a los 53.000 millones que inyectó el lunes. La falta de liquidez en el mercado podría obligar a la Reserva a recuperar el programa de compra de bonos.



Esta madrugada, el Banco de Japón ha optado por mantener sin cambios su política monetaria y continuar con su programa de compra de activos. No ha seguido por tanto, la senda marcada por los bancos centrales de Estados Unidos y Europa. En Japón el tipo de referencia a corto plazo se mantiene en el menos 0,1 por ciento. La autoridad monetaria nipona ha confirmado que mantendrá su programa de estímulos el tiempo que sea necesario hasta conseguir una reactivación de la economía y un repunte de la inflación.



Hoy celebra consejo el Banco de Inglaterra. El precio del dinero se mantiene en el Reino Unido desde hace meses en el 0,75 por ciento. Hoy se conocerán las previsiones económicas de la OCDE. En mayo este organismo rebajó sus estimaciones para la economía europea. Con estos mimbres, el índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.070 puntos. Bajan las empresas acereras, mientras los bancos intentan reaccionar. El horizonte marcado por tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo mantiene al sector financiero sometido a una gran presión. Los mercados esperan por lo menos un por de años más con el precio del dinero en el cero por ciento en Europa, lo que reduce los márgenes de los bancos, perjudica a sus beneficios y genera dudas sobre la sostenibilidad de sus dividendos. Bankinter, por cierto, pagará el próximo miércoles un dividendo de 0,0637 euros brutos por acción.



El petróleo baja un poco más. Se paga a 63,75. El lunes llegó a los 70. Poco a poco se acerca de nuevo a los niveles que tenía el pasado viernes, antes de los ataques a instalaciones petroleras de Arabia Saudí. En el mercado de divisas, el euro aprovecha la debilidad relativa de la divisa de EEUU tras la rebaja de tipos y se acerca al cambio de 1,11 dólares. También ha bajado la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a diez años, hasta el 1,78 por ciento. La prima de riesgo de España mejora, baja a 74 puntos, con el rendimiento del bono a diez años en el 0,24 por ciento. No se deja notar el inicio de un nuevo periodo de incertidumbre política en España.



El Tesoro realizará hoy la segunda de las subastas de deuda en esta semana. El martes colocó letras a 3 y 9 meses. Hoy es el turno para los bonos y las obligaciones. La deuda española ofrece actualmente rentabilidad negativa hasta el plazo de cinco años. El Tesoro cobra a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. Hoy la tesorería pública espera captar hasta 4.500 millones de euros. Coloca títulos a 3, 10 y 15 años, además de unos bonos con vencimiento en 2032. Es la última subasta del mes de septiembre.