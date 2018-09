Los inversores se envalentonan y buscan la octava jornada de subidas en la Bolsa

De momento Trump no ha forzado hasta el 25 por ciento previsto inicialmente. Se deja balas en la recámara. Balas que ya no tiene China, ya que las importaciones chinas son muy inferiores a las de EEUU. Pequín ha devuelto el golpe con aranceles de entre el 5 y el 10 por ciento a la importación de productos estadounidenses por 60.000 millones. Ambas medidas entrarán en vigor el día 24 de este mes.

Las apuestas suben de tono en esta partida de póquer. Una partida que todavía no ha terminado, ni mucho menos. Y sin embargo, las Bolsas no sólo no se desploman, sino que incluso suben. Los inversores creen que aunque la cuerda se tensa cada día un poco más, todavía hay margen para la negociación y para el acuerdo. La esperanza también cotiza en Bolsa.

Hay otra consideración que alienta un cierto optimismo. Y es que China ha anunciado que apretará el paso para avanzar en la apertura económica del país a la inversión extranjera. Es una música que suene bien en los oídos del dinero internacional y que sirve de bálsamo a la tensión entre los dos gigantes económicos del planeta. Con esta confianza bajo el brazo, hoy el índice Ibex 35 ha abierto de nuevo con ganancias. Intenta enhebrar su octava sesión alcista consecutiva. Que no está mal. Media hora después de la apertura sube un 0,2 por ciento hasta 9.470 puntos. Repsol. Inditex y los bancos tiran del mercado, mientras Telefónica toma aliento después de un par de sesiones alcistas.

Pero todavía hay más sombras que luces en el horizonte. Preocupan las economías emergentes, preocupan las negociaciones sobre el Brexit y preocupa la capacidad del gobierno español para contener el crecimiento del déficit público. Por eso las Bolsas suben sin poderío, sin hacer en ningún momento una demostración de fortaleza. De hecho, los bajos volúmenes de negocio indican que el dinero tiene ganas, pero también tiene más miedo que vergüenza.

Una de esas zona más oscuras es la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo consiga sacar adelante unos Presupuestos Generales para 2019 que sean demasiado expansivos en el gasto y que, por tanto, aumenten el déficit público. Algo que normalmente hace torcer el gesto a los inversores internacionales. Además, genera incertidumbre la intención de Moncloa de aumentar la presión fiscal en determinados tramos a las personas físicas, así como los planes para incrementar la fiscalidad a las entidades bancarias o el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras.

En los demás mercados, la prima de riesgo de España mejora, se reduce a 103 puntos. El petróleo supera los 79 dólares por barril. Se ha encarecido diez dólares en lo que va de año. El euro se mantiene en torno a 1,17 dólares, a la espera de la reunión que celebrará la Reserva Federal la próxima semana en la que podría volver a subir el precio del dinero. Por su parte, hoy el banco de Japón en su consejo de política monetaria no ha movido ficha y ha dejado claro que mantendrá el predio del dinero en cero o por debajo de cero durante mucho tiempo. Actualmente el tipo de referencia se encuentra en el menos 0,10 por ciento. Considera que la economía japonesa está creciendo, pero a un ritmo demasiado lento.