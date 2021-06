El 50% de los españoles con ERTES temen presentar la declaración de la Renta

A dos días del final del periodo para realizar la declaración de la renta un gran porcentaje de españoles afectados por ERTE aún no la ha presentado. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, sólo la mitad habian cumplido con ese trámite comenzado ya el mes de Junio. El año pasado casi 4 millones de trabajadores tuvieron un expediente de regulación de empleo, y la mayoria de ellos al cobrar más de 14.000 Euros y tener dos pagadores están obligados a hacer la declaración de la renta pero el desconocimiento , la complejidad o el temor a tener que pagar les lleva a esperar a última hora o quizás no lleguen a ajustar cuentas con el fisco. Jose Pedreira asesor fiscal y coordinador de especialistas del IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales AEDAF cree que desde la agencia tributaria no se ha hecho demasiado hincapié en esta novedad y muchos “trabajadores que otros años no tenian que presentarla se encuentran con la sorpresa de que este año deben realizarla”.

Miedo a tener que pagar después de haber estado en ERTE

Algunos no la hacen por desconocimiento pero influye también la complejidad y 6 de cada 10, reconocen que temen tener que pagar. Pedreira advierte que “en caso de que no presenten la declaración de la Renta y la administración tributaria se lo reclame les abrirá un expediente sancionador con un recargo importante que suele ser del 50% más de lo que tendrian que haber pagado”. Así que más vale cumplir con Hacienda porque el pago se puede realizar este año no sólo en dos plazos como en otras campañas, se puede fraccionar por meses. De todas formas el 60% de la declaraciones ya presentadas han salido a devolver según datos de la Agencia Tributaria. A principios de junio se habían había devuelto ya 4.912 millones de euros a más de más de 7,4 millones de contribuyentes de los cerca de 12,8 millones de españoles que ya habían completado el proceso. En total, se han abonado 79,8% de las devoluciones.

12.000 millones más que otros años para Hacienda

Los trabajadores obligados a declarar por los ERTES han aumentado el número de declarantes este año. Se presentarán 21.570.000 declaraciones en total, un 2,1 % más que el año anterior. Y los ingresos para las arcas de la Hacienda Pública se elevarán en 12.976 millones sobre la campaña pasada. El plazo termina el miércoles 30 pero hay que recordar que si la declaración sale a pagar el periodo para poder ingresarlo por domiciliación bancaria finalizó el pasado viernes, ahora tendrá de manera presencial al banco.