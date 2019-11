“Estamos indignados, cabreados e impotentes. Estamos haciendo el ridículo en todo el mundo porque la policía española no actúa para evitar lo que está pasando”. Son declaraciones a COPE de Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CEMT). Dice que “esto es un desastre” y saca la calculadora. Cifra en 15 millones de euros las pérdidas para el sector cada día que se corta la AP-7 en La Junquera, “sin contar sus efectos en el producto que contiene, muchas veces perecedero” como las frutas y hortalizas.

Lo peor es que llueve sobre mojado porque recuerda que en la semana de movilizaciones después de la sentencia del procés los transportistas ya perdieron más de 100 millones de euros con los cortes en la autovía. Por este paso fronterizo entre España y Francia pasan cada día 20.000 vehículos en ambos sentido. Es obligatorio que los camioneros utilicen la AP-7 porque sino se exponen a multa de 500 euros.

No descartan toman medidas

Los transportistas temen que la situación se prolongue. Ante el perjuicio económico que sufren y visto que las cartas que han enviado a las autoridades para frenar esta situación no están sirviendo para nada, los transportistas no descartan tomar medidas drásticas. “Igual nosotros también nos tenemos que poner de uñas y tenemos que parar nuestros camiones en las bases para que nos entiendan”, amenaza De la Roza. Quizá entonces “cuando vean que los productos no llegan a los mercados se dan cuenta de lo que pasa en el sector”, añade. En los próximos días se reunirá la ejecutiva de la Confederación Nacional de Transporte de Mercancías, la mayor asociación del sector con más de 31.000 empresas.